Hernando confía en que el puente que unirá Azucaica y Polígono no sea "improvisación" de Velázquez a meses de elecciones

TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha confiado este lunes en que el puente que planea el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, para unir Azucaica con el Polígono, cuya primera piedra podría colocarse en 2026, no sea "una improvisación a meses de las elecciones".

A preguntas de los medios por ese anuncio del alcalde, realizado en el transcurso de una entrevista con Europa Press, Hernando también se ha referido al hecho de que el primer edil de la capital haya adelantado que el Consistorio acudirá a financiación externa --concretamente a un crédito bancario por un valor total de 15 millones de euros--, recordando que en otra entrevista dijo que ese proyecto iba a ser financiado "íntegramente por el Ayuntamiento".

"No sé si está condicionado esa primera piedra a que no encuentre la financiación que había prometido, de la que disponía", se ha cuestionado el consejero, que ha considerado que "habría que evitar" poner una primera piedra y que, si no dispone de los 15 millones, que no se ponga la segunda.

Dicho esto, ha admitido que el Gobierno regional tiene que supervisar "toda la parte de evaluación ambiental" del proyecto y, por ejemplo, se han pedido algunos informes como los relacionados con afección a las aves, y que las que viven en el entorno del río no se vean perjudicadas por la infraestructura.

No obstante, el titular de Fomento ha destacado que se vaya a hacer un puente "sin saber" por dónde pasa el AVE y sin conocer el Plan de Ordenación Municipal (POM), cuestionando si luego habrá "que rectificar, porque se quiere empezar la casa por el tejado" y asumiendo que "sería mucho más razonable" que esto se hiciera "como consecuencia de que ya se sabe en un POM por dónde van a ir todas las infraestructuras".

"Que a lo mejor hay que hacer diez puentes" luego, ha añadido Nacho Hernando, que ha insistido en que habrá que saber por dónde van esos puentes y que eso sea "perfectamente compatible" con el AVE. "Es mejor no obsesionarse con la primera piedra sino aceptar que forma parte de un plan y que no es una improvisación a meses de las elecciones", ha concluido.