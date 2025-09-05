Herrero Fernández-Quesada, nuevo jefe superior de Policía de C-LM y López Gordo, nuevo comisario de Seguridad Ciudadana

El nuevo jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero. - MINISTERIO DEL INTERIOR

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, al comisario principal Francisco López Gordo nuevo comisario general de Seguridad Ciudadana y al comisario principal Francisco Herrero Fernández-Quesada, nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha.

López Gordo ingresó en la Policía Nacional en 1995 como inspector. En 2012 ascendió a inspector jefe y en 2017, a comisario. Obtuvo la máxima categoría del cuerpo en 2023 al ascender a comisario principal.

Durante su trayectoria profesional ha estado destinado, entre otras unidades, en la Jefatura Superior de Cataluña, la Comisaría General de Información, la División de Personal, la Jefatura Superior de Madrid, en las comisarías de distrito de Latina y Centro de Madrid, así como en las comisarías de La Línea de la Concepción y Algeciras, de las que fue máximo responsable.

Ha sido también jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en la Jefatura Superior de Madrid y jefe de las Unidades de Intervención Policial en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, tal y como ha informado el Ministerio de Interior en nota de prensa.

Desde julio de 2023, ocupaba la responsabilidad de jefe superior de Ceuta. Ha recibido varias condecoraciones, entre las que destacan una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y dos con distintivo blanco, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, así como numerosas felicitaciones públicas y reconocimientos de otras instituciones.

Recientemente ha sido condecorado con la Medalla de Oro de la Ciudad de Ceuta.

JEFE SUPERIOR CLM

El comisario principal Francisco Herrero Fernández-Quesada, nuevo jefe superior en la región, ingresó en la Policía Nacional en 1981.

En 1999 ascendió a inspector jefe, y en 2007 a comisario. Desde 2017 es comisario principal. Hasta ahora ocupaba el cargo de jefe de la División de Documentación de la Dirección General de la Policía.

Antes fue jefe regional de Operaciones de Castilla-La Mancha, jefatura a la que regresa en estos momentos como máximo responsable.

Tuvo como primer destino Navarra, donde desempeñó el cargo de jefe de Grupo de la 16ª Compañía Reserva General de Pamplona.

Poco después desempeñó el mismo puesto en Toledo y a continuación fue jefe de Grupo de Radiopatrullas y Seguridad Ciudadana.

Además ha sido jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y jefe de la Comisaría Provincial de Toledo y de la Comisaría Local de Talavera de la Reina.

Entre sus condecoraciones destacan la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (2009), la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco (1992 y 2002), la Medalla al Mérito Policial con distintivo plata de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en el año 2012, así como la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco (2017).

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha felicitado al nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha.

Milagros Tolón ha trasladado su enhorabuena al nuevo responsable policial en la región, del que ha destacado su experiencia, profesionalidad, vocación de servicio público y conocimiento de Castilla-La Mancha, que son, ha señalado, "una garantía para la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región", ha informado la Delegación en nota de prensa.

Del mismo modo, ha indicado que, desde la Delegación del Gobierno se ponen "a su disposición para seguir con la plena colaboración y lealtad institucional" mantenida con la Policía Nacional y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Herrero viene a ocupar la plaza que dejó vacante por jubilación su antecesor, Javier Pérez Castillo.