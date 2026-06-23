Hispania Nostra, parroquia de Santiago Apóstol y vecinos de Isso impulsan la restauración de un trampantojo singular

El trampantojo de la Parroquia Santiago Apóstol de Isso realizado por Paolo Sístori. - HISPANIA NOSTRA

ALBACETE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra, la parroquia de Santiago Apóstol de Isso, pedanía de Hellín (Albacete) y los vecinos de la misma han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para recuperar el trampantojo que preside el templo parroquial. Se trata de una singular pintura mural realizada en el siglo XVIII por Pablo Sistori que presenta un delicado estado de conservación.

La iniciativa permanecerá activa hasta el 25 de julio de 2026 y aspira a recaudar un mínimo de 25.000 euros. El objetivo óptimo se ha fijado en 35.000 euros, una cantidad que permitiría avanzar de manera más completa en la intervención de una obra cuyo presupuesto total de restauración supera los 45.000 euros, ha informado Hispania Nostra en nota de prensa.

El trampantojo de la parroquia de Santiago Apóstol reproduce mediante pintura una compleja arquitectura que simula la presencia de un retablo tridimensional. La perspectiva, la luz y la composición consiguen que el espectador perciba profundidad y volumen sobre una superficie plana.

Este tipo de arquitecturas fingidas alcanzó una notable difusión durante el siglo XVIII, favorecida por las restricciones a la construcción de retablos de madera para prevenir los frecuentes incendios en los templos. Pablo Sistori destacó en esta disciplina por su dominio de la perspectiva y su capacidad para transformar visualmente el espacio.

El conjunto conservado en Isso es uno de los escasos ejemplos de su obra localizados en la provincia de Albacete y el que presenta un estado de conservación más preocupante, necesitando de una restauración urgente.

Desde su creación en el siglo XVIII, el trampantojo no ha sido objeto de un proceso integral de limpieza y restauración. El paso del tiempo y distintos acontecimientos históricos han dejado importantes daños sobre una pintura cuyo efecto visual original se encuentra hoy parcialmente oculto.

Durante la Guerra Civil, en el interior del templo se quemaron bancos, puertas, imágenes y otros elementos de madera. El humo quedó impregnado en la superficie del trampantojo, oscureciendo los colores y reduciendo el efecto de profundidad concebido por el artista. La obra conserva también varios impactos de bala y en alguno de los orificios todavía puede observarse el proyectil incrustado en el muro.

A estos daños se suman diversas grietas, entre ellas una especialmente visible que asciende desde el camarín, atraviesa el centro del tímpano y alcanza la Cruz de Santiago situada en la parte superior. Los problemas de humedad se han visto agravados, además, por la presencia de un zócalo de mármol que cubre el tercio inferior del retablo. Al tratarse de un material no poroso, dificulta la transpiración del muro y favorece el ascenso de la humedad por la superficie pictórica.

LIMPIEZA

La intervención contempla la limpieza mecánica de las capas de pintura y estuco, el estucado y la reintegración volumétrica de las zonas deterioradas, la reintegración cromática y la retirada del zócalo de mármol. Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con los principios de mínima intervención, respeto a la obra original, reconocimiento de las reintegraciones y reversibilidad de los materiales empleados.

Estas actuaciones permitirán estabilizar los daños, recuperar el color y el efecto tridimensional de la pintura y evitar que el deterioro pueda provocar la pérdida irreversible de una de las obras artísticas más singulares de la provincia de Albacete.

La iniciativa para recuperar el trampantojo de Isso se suma a la trayectoria de campañas de micromecenazgo impulsadas por Hispania Nostra para apoyar la conservación de bienes culturales en riesgo y favorecer la participación directa de la sociedad en su protección.

A través de las diferentes campañas promovidas hasta la fecha, Hispania Nostra ha logrado recaudar más de 1.300.000 euros gracias al apoyo de 12.000 colaboradores. Esta movilización ha permitido hacer realidad numerosos proyectos de conservación y restauración patrimonial en distintos puntos de España.