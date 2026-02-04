Los Hispanos vuelven al Quijote Arena de Ciudad Real con un partido contra Francia el próximo 22 de marzo

Presentación del partido de balonmano entre España y Francia. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Quijote Arena de Ciudad Real volverá a acoger un partido de balonmano al más alto nivel con el encuentro amistoso entre las selecciones de España y Francia, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo.

Un partido que llega después de que el pasado año los hispanos ya jugaran en la instalación deportiva de Ciudad Real la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa en marzo del pasado año, donde se colgó el "no hay entradas" y que se pretende volver a colgar en este nuevo partido.

El encuentro tendrá lugar el domingo 22 de marzo a las 13.30 horas, y las entradas para el partido podrán adquirirse a partir de la próxima semana a través de la página web de la RFEBM.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, han sido los encargados de presentar este encuentro.

Durante su intervención, Blázquez ha explicado que la celebración de este partido forma parte de una estrategia compartida entre la Diputación, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la federación para reforzar el papel del balonmano en la provincia, impulsar a los clubes y fomentar la práctica deportiva, al tiempo que ha subrayado la complejidad organizativa que conlleva reunir eventos de este nivel.

De su lado, Valverde ha señalado que el partido será un evento extraordinario que disfrutará Ciudad Real y ha avanzado que la Diputación seguirá respaldando la organización de eventos deportivos de máximo nivel en la provincia, al considerar que este tipo de citas contribuyen a proyectar su imagen, dinamizar la actividad económica y reforzar el papel de las instalaciones deportivas como el Quijote Arena.

Por su parte, Cañizares ha expresado su "enorme alegría" por lo que supondrá este partido, al entenderlo como "un respaldo importantísimo al trabajo que hacemos desde los ayuntamientos por atraer eventos de gran nivel a nuestras ciudades", con un impacto que irá más allá del deporte en ámbitos como la hostelería, el comercio o los hoteles.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento se ha gastado 350.000 euros en 2025 en el Quijote Arena y ha defendido la necesidad de que esa inversión "redunde en Ciudad Real" atrayendo eventos y manteniendo a la ciudad "en el primer nivel deportivo", algo que, según ha subrayado, "no lo podemos hacer solos".

TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO EN PUERTOLLANO

La presentación del partido de España contra Francia en Ciudad Real también ha servido para anunciar que Puertollano acogerá los días 27, 28 y 29 de noviembre un torneo internacional que servirá como antesala al Europeo femenino de balonmano.

Una cita de la que por el momento solo se conoce la participación de la selección española, ya que el resto de selecciones aún no se han confirmado.

El evento redundará de manera positiva en la provincia y contribuirá al fomento del deporte femenino, además de permitir disfrutar de Las Hispanas, que acaban de iniciar una nueva etapa con un nuevo seleccionador nacional.