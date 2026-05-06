La historiadora Carmen Guillén disertará sobre el Patronato de Protección a la Mujer el próximo martes en Toledo

Cartel de la presentación del libro de Carmen Guillén en Toledo. - PSOE

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora del área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete (UCLM), Carmen Guillén, va a mantener el próximo martes, 12 de mayo, en Toledo una charla-coloquio sobre su libro 'Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)'. Será en la sede del PSOE, sita en la calle Santa María la Blanca.

Con esta charla, abierta para todos los públicos hasta completar aforo, esta historiadora dará cuenta de su trabajo de investigación, con el que está sacando del olvido a esta institución, creada en 1941 para "redimir a la mujer caída y cuidar a la que está en peligro de caer, esa que no viviese conforme a la doctrina del nacionalcatolicismo, que no fuera sumisa, decente, ni entendiese el matrimonio, la familia y el hogar como único horizonte vital".

Conducido por el periodista Enrique Sánchez Lubián, este encuentro se enmarca dentro del trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Memoria Democrática de la Agrupación Local del PSOE.

Tal y como reza en la sinopsis del libro de Guillén, de entre todos los fragmentos que componen la compleja historia del siglo XX español, pocos capítulos resultan tan oscuros y reveladores como los vinculados a las instituciones represivas del franquismo. La más longeva y, sin embargo, la menos conocida es el Patronato de Protección a la Mujer.

"Lo que busca la Agrupación Local del PSOE con estas sesiones es que podamos llegar, con el tiempo, a asumir una memoria e historia común en la que todos y todas podamos sentirnos representados", indica la agrupación.