El histórico alfar de 'La Purísima' ya es patrimonio talaverano para albergar un Centro de Interpretación de la Cerámica

Gregorio Cumple Su Compromiso Y Adquiere 'La Purísima' Para Centro De Interpretación De La Cerámica - AYTO TALA

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha firmado ante notario y con una de las propietarias, Josefina Agüero, la adquisición del histórico alfar de La Purísima, un inmueble que albergará el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica, por lo que ya pasa a ser patrimonio municipal de la ciudad.

Gregorio ha calificado la jornada como "un día histórico para Talavera" y ha destacado la satisfacción del equipo de Gobierno por recuperar un espacio emblemático situado en pleno casco histórico. El inmueble se ha adquirido por 91.939,65 euros.

"Estamos hablando de un antiguo monasterio que albergará el nuevo Centro de Interpretación de la Cerámica que la UNESCO nos pide" al tener la cerámica talaverana la distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El alcalde ha explicado que la compra ha sido posible tras "unas negociaciones arduas y complicadas", aunque finalmente se ha logrado incorporar este inmueble al patrimonio municipal, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, ha resaltado el valor patrimonial del conjunto, ya que conserva un horno de origen árabe, "el único que nos queda en Talavera en el casco histórico y uno de los pocos de los que podemos presumir como ciudad de la cerámica". En ese sentido, ha asegurado que el objetivo es poner en valor este legado para acercarlo tanto a los talaveranos como a los visitantes.

APRENDER LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA

Gregorio ha avanzado que el futuro centro permitirá conocer de primera mano el proceso tradicional de elaboración de la cerámica, desde el modelado del barro hasta la decoración de las piezas. "Queremos que nuestros escolares y los turistas puedan aprender cómo se modela y cómo se pinta la cerámica, e incluso que puedan hacerlo ellos mismos".

También ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja ya en la incorporación del mobiliario, herramientas, hornos y demás elementos tradicionales del antiguo alfar para recrear fielmente el funcionamiento de una cerámica y convertir el espacio en un centro vivo dedicado a la divulgación de este oficio.

El alcalde ha agradecido especialmente la colaboración de la Cooperativa Cerámica La Purísima y ha anunciado que el futuro centro incluirá un mural dedicado a la historia del taller, desde su fundación hasta la trayectoria de los ceramistas que desarrollaron allí su trabajo durante décadas. Además, ha subrayado que el inmueble conserva elementos históricos de gran valor que serán recuperados y puestos en relieve durante la rehabilitación.

"Talavera vuelve a crecer en patrimonio", ha afirmado Gregorio, que ha recordado que esta adquisición responde a un compromiso adquirido con los talaveranos al comienzo de su mandato. En ese sentido, ha agradecido el trabajo realizado por los servicios municipales de Urbanismo, Contratación, Secretaría y los equipos jurídicos, cuyo esfuerzo ha permitido culminar el proceso.

El alcalde también ha informado de que el proyecto contará con el respaldo de la Diputación Provincial, que subvencionará las primeras actuaciones para la reconstrucción de las cubiertas del edificio, actualmente deterioradas, como paso previo a la creación del Centro de Interpretación de la Cerámica.

LA EMOCIÓN DE JOSEFINA AGÜERO

Por su parte, Josefina Agüero ha mostrado la conformidad de la venta del inmueble para que esté "al servicio de la ciudad" y ha recordado con emoción toda una vida dedicada a la cerámica.

Agüero ha explicado que permaneció vinculada al alfar hasta su jubilación, momento en el que decidieron cesar la actividad. "Toda la vida hemos estado ahí trabajando y cuando nos jubilamos cerramos todo", ha señalado.

La antigua propietaria ha asegurado que conserva "muchísimos recuerdos" de aquellos años, tanto por el trabajo realizado como por la convivencia entre quienes formaban parte del taller. "Nos hemos llevado todos muy bien con los compañeros, como si fuéramos una familia".