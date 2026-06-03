HNP promueve una campaña sobre lesiones medulares por accidentes de bicicleta y defiende su uso responsable

Presentación de la campaña sobre lesiones medulares por accidentes de bicicleta promovida por el Hospital Nacional de Parapléjicos. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos ha acogido la presentación de la campaña sobre lesiones medulares por accidentes de bicicleta en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el cual se conmemora este miércoles, 3 de junio. La iniciativa, promovida por el propio hospital y con el lema 'En bici sí, pero seguro', tiene como objetivo defender el uso responsable de la bicicleta con independencia de la condición física, social o económica, incidiendo en el uso de este vehículo en condiciones de seguridad, inclusión y accesibilidad.

Así lo ha asegurado la directora gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos, Mónica Alcobendas, acompañada de la secretaria general de Sanidad, Inmaculada Gutiérrez; el director de la Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha Félix Rubio; la directora gerente de Aspaym Toledo, María Muela; la directora de la Fundación Alberto Contador, Henar García; así como de ciclistas con lesiones medulares a causa de este tipo de accidentes viales.

De su lado, la directora gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos ha manifestado que el centro registró en 2025 hasta 10 personas con lesiones medulares como consecuencia de accidentes por bicicleta. "Por eso hoy queremos lanzar desde el hospital un mensaje claro, positivo y necesario", ha destacado.

Los participantes, "voces diferentes que representan esta mirada compartida", han leído un decálogo con 10 recomendaciones "sencillas y necesarias" para recordar que "disfrutar de la bicicleta y prevenir lesiones deben ir siempre de la mano", ha recalcado Alcobendas.

Estos mensajes de prevención recogen indicaciones para ciclistas y conductores de vehículos motorizados, tales como respetar los límites de velocidad; extremar precauciones con los usuarios de bicicletas reclinadas, handbikes y triciclos adaptados; señalizar las maniobras; usar luz reflectante y ropa adecuada; ajustar correctamente el casco; revisar las condiciones de la bicicleta antes de la salida; o reducir la velocidad en zonas de riesgo, baja visibilidad o compartida con peatones, entre otras.

UN CAMINO POR RECORRER EN PREVENCIÓN

Al hilo, la secretaria general de Sanidad ha felicitado al hospital por esta iniciativa y por toda la actividad que desarrolla, "no solo asistencia, sino social y de divulgación", ha apuntado Gutiérrez. "Nadie como quien ha sufrido un accidente y sus efectos puede lanzar un mensaje con la mayor autoridad en favor de la prevención, cumpliendo las normas y sobre todo protegiendo el vehículo más débil que tienen los ciclistas, que es su cuerpo", ha indicado.

Gutiérrez ha reconocido que aún falta "un camino por recorrer en materia de prevención", un hecho que se ha puesto de manifiesto con al aumento de los ingresados en este hospital el pasado año. "Dentro de cada cifra hay una historia personal, un registro de vida que se ve truncado de manera irreversible", ha concluido.