Las Hogueras de San Antón vuelven este fin de semana a Gálvez (Toledo) aunando tradición, fuego y participación popular

Presentación de la Fiesta de San Antón de Gálvez. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gálvez (Toledo) ha presentado este jueves la programación de una nueva edición de la Fiesta de San Antón, una de las celebraciones más arraigadas en la identidad del municipio y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, el simbolismo del fuego y la participación popular durante el próximo fin de semana.

La programación se ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en Taberna La Esencial, en Toledo, en la que el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández, y el concejal de Turismo, Enrique Gamero, han detallado los principales actos de una fiesta que se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales y festivos del calendario invernal de Castilla-La Mancha tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2025.

El alcalde de Gálvez ha subrayado que "San Antón es mucho más que una fiesta: es una expresión viva de nuestra historia, de nuestra forma de entender la convivencia y del orgullo de un pueblo que, generación tras generación, ha sabido mantener una tradición única en Castilla-La Mancha".

Fernández ha destacado además que la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional "supone un reconocimiento al trabajo de los vecinos y vecinas de Gálvez, a su implicación y a su capacidad para convertir una tradición local en un acontecimiento con proyección regional", al tiempo que ha agradecido el respaldo de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su apoyo.

Ha animado igualmente a visitantes de toda la provincia y de la región a acercarse a Gálvez este fin de semana para "vivir una experiencia auténtica, participativa y cargada de emoción, en la que el fuego, los sanantones y la hospitalidad de nuestro pueblo convierten cada rincón en parte de la fiesta", aprovechando la degustación de productos típicos del cerdo que habrá este sábado a partir de las 20.30 horas en la plaza de la localidad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, en el acto ha intervenido el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, quien ha destacado la singularidad de una celebración que "invita a participar, a disfrutar de la tradición y de un pueblo que lleva más de 200 años volcado en este evento", una seña de identidad profundamente arraigada en Gálvez capaz de transformar sus calles en "un gran escenario de fuego, participación popular y emoción compartida".

Romera ha puesto además en valor el compromiso del equipo de Gobierno local, encabezado por el alcalde, subrayando el hito que ha supuesto la declaración de San Antón como Fiesta de Interés Turístico Regional, y ha reiterado el apoyo firme de la Diputación de Toledo a esta celebración como patrimonio cultural, motor de cohesión social y atractivo turístico para la provincia.

Asimismo, ha animado a vecinos de toda la provincia a acercarse este fin de semana a Gálvez para conocer una fiesta "que congrega a cientos y miles de personas", agradeciendo el esfuerzo del Ayuntamiento, de los vecinos, de los comerciantes y de todos los participantes que la mantienen viva "poniéndose sus trajes, caretas y pelucas para seguir haciendo grande esta fiesta de San Antón".

"Queremos que la institución provincial sea un vecino más de la localidad de Gálvez", contando con el respaldo de la Diputación para impulsar el patrimonio de la provincia San Antón se desarrollará durante todo el fin de semana con un programa amplio y diverso que incluye actividades culturales, infantiles y festivas.

Entre ellas se encuentran talleres dirigidos a los más pequeños, con la visita al Colegio San Juan de la Cruz de Gálvez y la entrega de cencerros, además de exposiciones que podrán visitarse hasta el 18 de enero en el antiguo Hogar del Pensionista, junto a distintas propuestas de animación como las charangas u orquesta durante la noche del sábado 17.

ACTOS PRINCIPALES

La jornada principal tendrá lugar el sábado 17 de enero, cuando Gálvez vivirá los actos más representativos de la fiesta. El encendido de las luminarias, la misa y procesión en honor a San Antón, la tradicional bendición de animales a las 13.00 horas, el reparto de las herraduras, la degustación de productos típicos y el esperado cortejo de sanantones volverán a recorrer las calles del municipio, transformándolas en un gran escenario marcado por el fuego, la tradición y el sentimiento colectivo.

La programación ha tenido como prólogo el San Antón Solidario, celebrado el pasado domingo, una iniciativa de carácter benéfico organizada por la Asociación de Mujeres Amanecer, con la colaboración del Ayuntamiento de Gálvez, cuya recaudación se ha destinado a apoyar a los enfermos de ELA, poniendo de manifiesto el componente social y solidario que también forma parte de esta celebración.

Si algo hace especial a esta fiesta son los "sanantones", cientos de vecinos que, la noche del sábado, se disfrazan ocultando el rostro, el cuerpo y cualquier elemento que permita ser reconocidos. Esta tradición centenaria, conocida como "correr el San Antón", tiene como origen ahuyentar los malos espíritus del ganado y convierte la noche en un recorrido mágico de lumbre en lumbre, donde, sin hablar ni tocar, nadie puede identificar al sanantón que se acerca al fuego, preservando así el misterio y la esencia ancestral de la celebración.