Un hombre de 50 años hospitalizado tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Yuncler

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 50 años ha sido trasladado este jueves al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una caida de altura mientras se encontraba trabajando en el tejado de una nave en la localidad toledana de Yuncler.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 14.35 horas cuando el hombre se ha precipitado desde el tejado de la nave que se encuentra en el camino Lominchar.

Al lugar de los hechos se ha desplazado una UVI móvil, que se ha encargado del traslado del sujeto al centro hospitalario, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.