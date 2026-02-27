Un hombre de 58 años resulta herido por arma blanca durante una reyerta en Talavera

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha resultado herido por arma blanca en la madrugada de este viernes tras ser agredido por arma blanca durante una reyerta entre dos personas en Talavera de la Reina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 3.51 horas en la calle Mariano Ortega de la ciudad talaverana.

El herido ha sido atendido en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico y, tras negarse a ser trasladado al hospital, dado de alta por petición propia.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.