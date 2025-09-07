Un hombre resulta afectado por inhalación de humo tras un incendio en el interior de un domicilio en Tomelloso

CIUDAD REAL, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años de edad ha resultado afectado por inhalación de humo este domingo tras un incendio en un domicilio de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 17.26 horas en un domicilio ubicado en la calle Monte. El incendio ya ha sido extinguido.

El afectado, por su parte, ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad tomellosera. Hasta el lugar también se han acercado bomberos de Tomelloso, Policía Local y un equipo médico de Urgencias.