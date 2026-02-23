Un hombre resulta afectado por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Albacete

Archivo - Hospital de Albacete. Imagen de archivo. - JCCM - Archivo

ALBACETE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años de edad ha resultado afectado por inhalación de humo este lunes tras el incendio originado en un calentador de agua de su vivienda en la ciudad de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 9.32 horas de este lunes en una vivienda de la calle Mayor. Las llamas no han podido ser apagadas hasta la llegada de los bomberos.

El afectado ha sido atendido y trasladado en una UVI al hospital de Albacete y en el operativo, además de la propia UVI y los bomberos, también han participado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.