Un hombre resulta herido por arma blanca en Millana tras una reyerta en una vivienda

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GUADALAJARA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido por arma blanca este jueves en la localidad guadalajareña de Millana tras una reyerta ocurrida en el interior de una vivienda.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 22.25 horas de este jueves en el interior de una vivienda en la calle Alcocer.

El herido era trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Guadalajara. Hasta el lugar de los hechos también se acercaron efectivos de la Guardia Civil.