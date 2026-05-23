Un hombre resulta herido por arma blanca en Santa Olalla

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TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma blanca este viernes en la localidad toledana de Toledo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Estas fuentes indican que el hombre afectado se presentaba a las 21.35 horas de este viernes en el centro de salud con heridas por arma blanca. Tras ser atendido, fue enviado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también se acercaban efectivos de la Guardia Civil.