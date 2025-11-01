Un hombre resulta herido con arma blanca en una vivienda de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido con arma blanca este sábado tras sufrir una agresión en una vivienda de Ciudad Real capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 17.32 horas en una vivienda de la calle Parque de Gasset.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia de Urgencias al hospital de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.