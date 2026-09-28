Un hombre resulta herido tras ser agredido con arma blanca en Villaluenga de la Sagra

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TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años de edad resultaba herido este domingo tras ser agredido por arma blanca en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el afectado se presentaba a las 21.49 horas en el centro de salud con una herida por arma blanca.

Tras ser atendido por el médico de Urgencias, era trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil.