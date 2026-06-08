Horche celebra el sábado el nuevo 'Día de Álvar Fáñez de Minaya' y una gran recreación histórica

GUADALAJARA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Horche acogerá su tradicional festival medieval, que a partir de este año adopta la denominación oficial de 'Día de Álvar Fáñez de Minaya', el próximo sábado, 13 de junio, transformando las calles y plazas del municipio en un escenario de la época del medievo repleto de fustas, juglares, artesanos y caballeros.

La jornada histórica conmemora la figura del célebre caballero castellano y mano derecha del Cid Campeador, cuya vinculación con la reconquista de las tierras alcarreñas vertebra la identidad de esta festividad. Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un campamento militar medieval, un mercado de época, exhibiciones de cetrería y espectaculares torneos de lucha profesional.

El alcalde de Horche, Manuel Salvador, ha destacado la enorme trascendencia de este salto cualitativo para el municipio. "Con el paso al 'Día de Álvar Fáñez de Minaya', Horche no solo rinde tributo a sus raíces históricas, sino que posiciona esta festividad como un referente turístico y cultural ineludible en toda la provincia de Guadalajara".

El eje vertebrador y momento más esperado de la jornada será la puesta en escena de la obra teatral 'Álvar Fáñez: El caballero que llegó a Horche', que tendrá lugar a las 20.00 horas, iniciándose con una concentración popular en la Plaza Mayor que dará paso al desarrollo de la trama dramática en directo por distintos escenarios en el municipio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este montaje corre enteramente a cargo de los integrantes de la Asociación Cultural Juan Talamanco, quienes llevan meses ensayando y confeccionando un vestuario fiel a la época para trasladar al espectador a las tensiones, batallas y romances del medievo castellano.

PROGRAMACIÓN

La programación oficial arrancará a las 11.00 horas con un pasacalles musical integrado por bailarinas, cetreros, malabaristas y personajes de la fantasía medieval. Media hora más tarde se inaugurará el Mercado Medieval.

A partir de ahí habrá teatro de calle, una batalla medieval infantil participativa con catapulta a tamaño real, una exhibición de vuelo libre de aves rapaces e inicio de la exhibición de Combates Medievales, un pasacalles con músicos medievales y danzas participativas y más teatro de títeres.

Desde las 17.30 horas, se sucederá otro pasacalles vespertino, con llegada de tropas y reapertura del mercado, otra exhibición de Combates Medievales (segundo pase) y una más de vuelo libre de aves rapaces, una búsqueda del tesoro familiar y, a las 20.00 horas, la teatralización central, en la Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, habrá aperitivo, bollería, limonada y tradicional sorteo de regalos organizado por la Asociación Cultural Juan Talamanco. A las 22.00 horas tendrá lugar el cierre, con desfile con antorchas, música en vivo, combates de espadas de fuego, magia, danzas participativas y reparto de queimada a todos los asistentes.