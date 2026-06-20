El Hospital de Ciudad Real participa en un proyecto de realidad virtual para mejorar la formación de los futuros técnico

Equipo de X-Visión en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Radiodiagnóstico y de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario de Ciudad Real, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han acogido esta semana la grabación de imágenes 360º para el proyecto denominado 'X-Visión: un proyecto por retos, explorando la realidad virtual en el ciclo de imagen para el diagnóstico', del que se beneficiarán los alumnos que cursen el ciclo formativo de grado superior de Técnicos en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el IES 'Torreón del Alcázar', de Ciudad Real.

En un ámbito altamente tecnificado como el diagnóstico por imagen, donde el acceso a equipos reales es limitado, costoso y requiere condiciones especiales, X-Visión ofrece una solución innovadora: entornos hospitalarios virtuales donde los estudiantes pueden practicar estudios por la imagen de forma segura, ilimitada e inmersiva, según ha informado la Junta por nota de prensa. La realidad virtual permite visualizar imágenes 360º reales, simular equipos de rayos X, registrar el progreso, aplicar gamificación y facilitar la colaboración entre estudiantes, rompiendo las barreras físicas y mejorando la motivación y el aprendizaje práctico.

Además del aprendizaje técnico, X-Visión busca potenciar competencias vinculadas a la conectividad avanzada, la industria y el perfil Steam, en un ciclo formativo mayoritariamente cursado por mujeres. A través de los retos virtuales, el alumnado trabaja aspectos como la toma de decisiones clínicas, la resolución de problemas y la comunicación profesional.

El proyecto se ha desarrollado a través de tres líneas principales de trabajo. La primera de ellas es el desarrollo de la aplicación de realidad virtual 'Eduversio: diagnosis', que recrea una sala de Radiodiagnóstico en la que el alumnado, sin exponerse a radiación ionizante, puede practicar realizando proyecciones radiográficas sobre un paciente virtual siguiendo todos los pasos protocolarios.

La segunda línea del proyecto corresponde al desarrollo de la aplicación de realidad virtual 'Training Rayos X', que replica el funcionamiento de un tubo de rayos X y permite visualizar tanto la formación de los rayos X, como cada una de las partes del equipo convencional y de la consola de control. Ambas propuestas combinan metodologías activas, aprendizaje basado en retos y realidad virtual, donde el sistema registra el progreso del alumnado mediante una base de datos accesible para el profesorado, permitiendo realizar un seguimiento de competencias adquiridas y resultados obtenidos.

Por último, la tercera línea del proyecto es la relativa a la adquisición de imágenes 360º en las diversas salas específicas de imagen para el diagnóstico de los Servicios de Radiodiagnóstico y de Medicina Nuclear de los hospitales públicos colaboradores (HGUCR y La Fe), permitiendo al alumnado de FP familiarizarse con entornos laborales reales de forma segura, ilimitada e inmersiva y conocer los distintos tipos de equipamiento y accesorios particulares de cada una de estas salas.

Este proyecto se apoya en una alianza estratégica entre centros educativos, empresa tecnológica y hospitales públicos, garantizando tanto el realismo clínico como la transferencia de conocimiento. Con ello, el proyecto de innovación contribuye a impulsar una Formación Profesional sanitaria más dinámica, moderna, innovadora y conectada con el mercado laboral, preparando a futuros profesionales capaces de desenvolverse con éxito en entornos hospitalarios reales.

El Hospital General Universitario de Ciudad Real es centro colaborador del IES 'Torreón del Alcázar', de Ciudad Real, que desarrolla este proyecto de innovación del Ministerio de Educación y Formación Profesional junto con el CIPFP 'Ausias March' y la empresa tecnológica Innoarea Projects S.L., que colaborarán paralelamente con el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, todos ellos de Valencia.