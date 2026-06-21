Hospital General de Almansa reunirá 50 profesionales en su I Jornada de Actualización Clínica Pediátrica

Organizadores de la I Jornada de Actualización Clínica Pediátrica. - JCCM

ALBACETE 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), celebrará el próximo 25 de junio de 2026 la primera edición de su Jornada de Actualización en la Práctica Clínica Pediátrica.

Este encuentro formativo, de carácter presencial y con una duración de seis horas lectivas, tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital General de Almansa y ha despertado un gran interés entre el personal del área, registrando ya 48 inscripciones de las 50 plazas disponibles para su desarrollo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La iniciativa surge de la necesidad estratégica de actualizar conocimientos y poner en común los protocolos vigentes entre los diferentes escalones asistenciales que asumen la atención al paciente infantil.

De este modo, la actividad está acreditada y dirigida específicamente a médicos de familia, facultativos de urgencias, pediatras de hospitalaria y de los centros de salud, así como al personal de enfermería que desempeña su labor en consultas pediátricas, plantas de hospitalización y servicios de urgencias de toda la zona de influencia de la gerencia almanseña.

El propósito fundamental es unificar los criterios de actuación, optimizar la coordinación y detectar posibles limitaciones logísticas o asistenciales en los diferentes escenarios de trabajo diarios.

A lo largo de la sesión matutina, que se extenderá desde las 08.00 hasta las 15.00 horas, se desgranará un completo programa científico basado en la última evidencia disponible y en las revisiones bibliográficas de las patologías urgentes más prevalentes en la infancia.

Entre los bloques temáticos principales, los ponentes abordarán el manejo de la anafilaxia pediátrica y la correcta administración de la medicación según el ámbito de atención, las pautas de actuación ante la deshidratación y los criterios diagnósticos actualizados para la protocolización en la asistencia al lactante febril.

Asimismo, la jornada dedicará espacios específicos a la puesta al día en el tratamiento práctico de la reagudización asmática, la unificación de criterios ante las crisis convulsivas y el abordaje de las urgencias en el paciente diabético en edad pediátrica, incluyendo el manejo avanzado de los sistemas de bomba de insulina.

El comité docente y organizador de esta primera edición está integrado por un equipo multidisciplinar del propio centro sanitario, compuesto por el jefe de Sección de Pediatría, Luis Maestre Martínez, los facultativos adjuntos Silvia Guillén Carrillo, Sarah Martínez Díaz, José Mario Romero de Ávila Montoya, Lourdes García Villaescusa, Inmaculada Navarro Vázquez y Melody Sánchez Tierraseca, junto a la enfermera de hospitalización pediátrica Mercedes Martínez Aguilar y la supervisora de Consultas Externas, María Dolores López Cuadra.

Con esta sesión de apertura, la organización aspira a sentar las bases de futuras ediciones que permitan seguir profundizando en la excelencia y la humanización de la asistencia pública pediátrica en la comarca.