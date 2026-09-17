El Hospital Mancha Centro estrena un nuevo neuronavegador para cirugías complejas de Otorrinolaringología

CIUDAD REAL 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado un nuevo neuronavegador al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Mancha Centro, una tecnología que permite avanzar en el abordaje de intervenciones quirúrgicas complejas con mayores niveles de seguridad y precisión.

La adquisición de este nuevo sistema de navegación quirúrgica, que ha supuesto una inversión de 120.000 euros, permite renovar la tecnología disponible en el servicio y mejorar las posibilidades de abordaje de procedimientos de especial complejidad, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Según ha explicado el doctor Jesús Cabra, del Servicio de Otorrinolaringología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, el neuronavegador funciona como una especie de "GPS quirúrgico" que permite al cirujano conocer con gran precisión dónde se encuentra el extremo del instrumental durante la intervención.

Para ello, antes de la cirugía se elabora un "mapa" del paciente a partir de pruebas de imagen, como un TAC o una resonancia magnética de la zona que se va a intervenir. Ya en quirófano, un sistema de cámaras y señales ópticas instaladas en los instrumentos permite localizar espacialmente el instrumental y fusionar esa información con las imágenes previas del paciente.

De esta manera, el especialista puede visualizar en tiempo real la estructura interna sobre la que está trabajando y su relación con las zonas anatómicas próximas, algo especialmente relevante cuando la intervención se desarrolla cerca de estructuras especialmente delicadas.

El neuronavegador se utiliza principalmente en cirugía endoscópica nasosinusal -de la nariz y los senos paranasales-, especialmente en casos de poliposis nasal y en procedimientos de mayor complejidad realizados por esta misma vía, como cirugías del seno frontal, cierre de fístulas de líquido cefalorraquídeo o descompresiones de la órbita y del nervio óptico.

El doctor Cabra ha destacado que esta tecnología aporta "un doble sistema de seguridad, añadido al conocimiento anatómico del cirujano", lo que contribuye a evitar complicaciones derivadas de la proximidad de estructuras especialmente delicadas, como la meninge, la fosa cerebral anterior o la órbita del ojo.

Su utilidad es especialmente relevante en intervenciones de mayor complejidad y en pacientes que ya han sido operados previamente, puesto que en estos casos la anatomía puede estar alterada. "A mayor dificultad de la técnica quirúrgica, más beneficio en términos de seguridad aporta", ha señalado el especialista.

MÁS POSIBILIDADES PARA ABORDAR CIRUGÍAS COMPLEJAS

La incorporación del nuevo neuronavegador permite al Hospital Universitario Mancha Centro asumir con mayor seguridad cirugías endoscópicas complejas, entre ellas cierres de fístulas de líquido cefalorraquídeo, descompresiones orbitarias o del nervio óptico y cirugías complejas del seno frontal.

Además, en colaboración con la Unidad del Dolor, esta tecnología ha permitido desarrollar una técnica para aplicar radiofrecuencia en el ganglio de Gasser en casos seleccionados de neuralgia del trigémino.

La estimación del Servicio de Otorrinolaringología es que entre tres y cuatro pacientes al mes puedan beneficiarse de esta tecnología en el Hospital Universitario Mancha Centro.

UN EQUIPO ESPECIALIZADO

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Mancha Centro está integrado por seis facultativos especialistas, tres enfermeras y una TCAE en consultas, además de la enfermería de planta y quirófano compartida con otros servicios. El doctor Cabra destaca especialmente la vinculación de dos enfermeras de quirófano con la actividad de la especialidad.

Su cartera de servicios incluye cirugía oncológica cervicofacial, con experiencia en procedimientos reconstructivos y abordaje multidisciplinar en el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello; cirugía plástica facial para la extirpación y reconstrucción de tumores de piel; otología; programas de detección precoz de hipoacusia neonatal; implante coclear; audiología infantil; Otorrinolaringología pediátrica; rinología; laringología general; y cirugía de tiroides y paratiroides.

Desde el punto de vista asistencial, el doctor Cabra ha subrayado que contar con este sistema supone "seguridad para el paciente y desarrollo profesional para los facultativos", al facilitar la realización de intervenciones más complejas con mayores garantías.

Para el especialista, esta incorporación tecnológica refleja "una preocupación continuada por la seguridad de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas".