El Hospital de Talavera de la Reina incorpora una nueva técnica avanzada para tratar las arritmias cardíacas - JCCM

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha realizado con éxito los primeros procedimientos de ablación de venas pulmonares mediante campo eléctrico pulsado, una técnica de última generación que supone un avance significativo en el tratamiento de las arritmias cardíacas.

La ablación con catéter es un procedimiento mínimamente invasivo que ha demostrado ser eficaz y seguro para corregir arritmias como la fibrilación auricular, la más frecuente en adultos y asociada a importantes complicaciones como ictus, insuficiencia cardiaca o ingresos hospitalarios, afectando de forma notable a la calidad de vida de los pacientes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Tradicionalmente, este tipo de intervenciones se ha realizado mediante técnicas térmicas, como la radiofrecuencia o la crioablación. Sin embargo, la nueva técnica de ablación por campo eléctrico pulsado (PFA) utiliza una tecnología no térmica basada en la electroporación irreversible, que permite actuar de forma selectiva sobre las células responsables de la arritmia sin dañar los tejidos circundantes.

Este procedimiento reduce de forma significativa el riesgo de complicaciones, como lesiones esofágicas, estenosis de las venas pulmonares o afectación del nervio frénico, lo que se traduce en un procedimiento más seguro para el paciente.

Además, esta innovadora técnica destaca por acortar los tiempos de intervención y mejorar la recuperación. Tras aproximadamente 24 horas de ingreso hospitalario, el paciente puede recibir el alta y continuar su recuperación en el domicilio.

El jefe del servicio de Cardiología del Hospital de Talavera de la Reina, el doctor Alfonso Macías Gallego, ha destacado que "la incorporación de la ablación por campo eléctrico pulsado supone un salto cualitativo en el tratamiento de la fibrilación auricular, ya que nos permite ser más precisos y seguros, reduciendo complicaciones y mejorando la experiencia del paciente".

Asimismo, ha subrayado que "esta tecnología nos sitúa en la vanguardia de la cardiología intervencionista, ofreciendo a nuestros pacientes tratamientos más eficaces y con una recuperación más rápida".

La incorporación de esta técnica consolida al centro hospitalario de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina como un referente en la aplicación de tecnologías avanzadas en cardiología, reforzando la calidad asistencial y permitiendo ofrecer a los pacientes tratamientos más precisos, seguros y menos invasivos.