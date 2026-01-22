El hospital de Toledo alcanza en 2025 su récord histórico de donaciones de órganos, liderando el ranking regional

Trasplante. Donación de órganos. - JCCM

Castilla-La Mancha mantuvo durante el año 2025 una actividad sostenida en donación de órganos, con un total de 89 donaciones, una cifra similar a la de los dos años anteriores y superior a la registrada en 2023, lo que sitúa la tasa regional en 42,2 donantes por millón de población.

El Hospital Universitario de Toledo fue el que concentró el mayor número de donantes de la Comunidad Autónoma, alcanzando su máximo histórico, con 41 donaciones, un dato que refleja el grado de implicación de los equipos sanitarios y el compromiso de la ciudadanía con la donación.

Según informa el Ejecutivo, estos resultados se producen en un contexto en el que España continúa siendo referente internacional en donación de órganos, con una tasa de 51,9 donantes por millón de población, lo que pone de manifiesto la importancia de seguir reforzando las estrategias que permitan incrementar progresivamente la donación también en el ámbito regional.

Según los datos de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes del Sescam, la edad media de los donantes fue de 62 años y, en el 58 por ciento de los casos, se trató de varones. La principal causa de fallecimiento fue el accidente cerebrovascular (ACVA), presente en el 55 por ciento de las donaciones.

Durante 2025 se registró un incremento de los donantes en asistolia controlada, que pasaron de 34 a 38, lo que representa el 42,7 por ciento del total de donantes, consolidando esta modalidad como una vía clave para el crecimiento de la donación en la región.

ACTIVIDAD TRASPLANTADORA

Gracias a las donaciones registradas en Castilla-La Mancha se realizaron durante 2025 un total de 178 trasplantes de órganos. En el ámbito del trasplante renal, en 2025 se realizaron 97 trasplantes en los dos centros trasplantadores de la región, 47 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y 50 en el Hospital Universitario de Toledo, lo que supone un incremento del 4,3 por ciento respecto al año anterior.

A estos trasplantes hay que sumar los 35 pacientes castellanomanchegos trasplantados en centros de otras comunidades, alcanzando un total de 132 ciudadanos de la región trasplantados de riñón durante el pasado año.

Entre los avances más significativos de 2025 destaca el inicio del programa de trasplante hepático en el Hospital Universitario de Toledo, donde se realizaron 14 trasplantes. La puesta en marcha de este programa supone una mejora relevante en la atención a los pacientes, al favorecer la cercanía al equipo profesional y facilitar la valoración clínica de casos especialmente complejos.

Además de estos 14 trasplantes realizados en la comunidad autónoma, otros 27 pacientes castellanomanchegos recibieron un trasplante hepático fuera de la misma. En cuanto a otros trasplantes realizados a pacientes de la región, se contabilizaron 17 trasplantes cardiacos, 18 trasplantes pulmonares y 5 trasplantes pancreáticos.

Actualmente en Castilla-La Mancha permanecen en lista de espera 119 pacientes para trasplante renal y cuatro para trasplante hepático. Asimismo, pacientes de la región forman parte de las listas de espera nacionales para otros órganos, con 35 personas en espera de un trasplante renal, siete de trasplante hepático, cuatro cardiacos, seis pulmonares y uno pancreático.

TRASPLANTE ALOGÉNICO

Otro de los avances relevantes del ejercicio fue la puesta en marcha del programa de trasplante alogénico de médula ósea en el Hospital Universitario de Guadalajara, un procedimiento que permite reemplazar la médula ósea enferma o dañada por células madre sanas.

Hasta junio de 2025, este tipo de trasplantes no se realizaban en Castilla-La Mancha, lo que obligaba a derivar a los pacientes a otras comunidades autónomas. Con su incorporación a la cartera de servicios del sistema sanitario público regional se mejora la accesibilidad y se reduce la necesidad de desplazamientos. Desde el inicio del programa se han realizado tres trasplantes.

Por otro lado, durante 2025 se registraron 1.964 nuevos donantes de médula ósea en Castilla-La Mancha, una cifra muy superior al objetivo nacional establecido para la región y que evidencia el compromiso solidario de la población.

"En conjunto, los datos de 2025 reflejan una actividad estable en donación y trasplantes, así como el trabajo coordinado de los profesionales sanitarios y el compromiso del sistema público de salud por seguir avanzando en la mejora de estos procesos en Castilla-La Mancha, posibles gracias a la generosidad y solidaridad de las familias donantes en momentos especialmente difíciles", destacan desde el Ejecutivo.