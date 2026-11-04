Hospital de Toledo celebra el fin de semana el XII Congreso de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de C-LM

Más De Un Centenar De Especialistas En Ginecología Y Obstetricia Abordarán En El Hospital De Toledo Los Últimos Avances En Salud De La Mujer. - JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha organizado el XII Congreso de la Asociación Castellano-Manchega de Ginecología y Obstetricia (ACMGO), que se celebrará los próximos 6 y 7 de noviembre en el Hospital Universitario de Toledo y al que asistirán más centenar de especialistas de la región.

Este encuentro científico permitirá a los profesionales compartir conocimientos y experiencias clínicas, así como actualizar los últimos avances diagnósticos y terapéuticos en el ámbito de la Ginecología y la Obstetricia, con especial atención a las nuevas tecnologías y a los retos actuales en la atención sanitaria a las mujeres, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El programa incluye diferentes mesas redondas, ponencias y talleres prácticos en los que se abordarán cuestiones relacionadas con la oncología ginecológica, la endometriosis, las patologías del suelo pélvico, la medicina materno-fetal, la reproducción asistida o la menopausia.

De esta manera, la primera jornada estará dedicada a la actualización en oncología ginecológica y endometriosis. Los especialistas analizarán las nuevas estrategias de tratamiento del cáncer de cuello uterino en estadios iniciales, los retos actuales en el abordaje del cáncer de ovario y el papel de la cirugía robótica en el tratamiento de la endometriosis.

Asimismo, se celebrará una mesa centrada en las patologías del suelo pélvico, en la que se tratarán el dolor pélvico crónico, la utilización de mallas vaginales y diferentes aspectos relacionados con la cirugía reconstructiva.

El congreso incluirá talleres sobre nuevas tecnologías aplicadas a la ecografía obstétrica, cirugía reconstructiva del suelo pélvico y suturas laparoscópicas, con la participación de profesionales del Hospital Universitario de Toledo.

La obstetricia tendrá también un papel destacado en el programa científico, con sesiones dedicadas a los límites de la viabilidad fetal, el manejo de los embarazos con crecimiento intrauterino retardado y la actualización del test prenatal no invasivo, de acuerdo con las nuevas recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y su implantación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Además, se hablará del manejo de la muerte fetal intrauterina, tanto desde el punto de vista clínico como de los aspectos legales relacionados con estas situaciones.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MENOPAUSIA

La segunda jornada comenzará con la presentación de casos clínicos y comunicaciones orales, que permitirán compartir experiencias asistenciales entre profesionales de distintos centros sanitarios.

Posteriormente, los especialistas analizarán los avances en reproducción asistida, prestando especial atención a la influencia de la obesidad en los tratamientos de fertilidad y a la relación entre la endometriosis y la capacidad reproductiva.

El programa se completará con una mesa dedicada a la menopausia, en la que se abordará el uso de la terapia hormonal y su relación con la calidad de vida de las mujeres, así como la prevención y el tratamiento de la sarcopenia.