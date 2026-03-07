El Hospital Universitario Mancha Centro refuerza el área de Anatomía Patológica con una nueva mesa de tallado

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Mancha Centro ha incorporado una nueva mesa de tallado para el Servicio de Anatomía Patológica. Ha contado con una inversión de 43.862,50 euros realizada a través del Acuerdo Marco de equipamiento médico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que permitirá mejorar la capacidad operativa en esta área clave para el diagnóstico clínico.

La nueva mesa sustituye a la anterior, que disponía de un único puesto de trabajo, y permite ahora que puedan trabajar dos profesionales de manera simultánea cuando sea necesario, mejorando la organización interna del servicio y optimizando los tiempos en momentos de mayor actividad, ha informado la Junta en notade prensa.

"Supone una mejora significativa en nuestra dinámica de trabajo. La mesa permite que puedan trabajar dos patólogos a la vez si se precisa, por ejemplo para realizar estudios intraoperatorios o para avanzar en el tallado de piezas pendientes, algo que antes debíamos hacer en espacios no diseñados específicamente para ello", explica el jefe del Servicio de Anatomía Patológica, el doctor Rubén Cuesta.

El tallado constituye el primer paso del proceso diagnóstico tras una intervención quirúrgica o una biopsia. En esta fase, el tejido extraído (ya sea en fresco o fijado) es examinado macroscópicamente, descrito y seleccionado para su posterior estudio al microscopio, por lo que cualquier mejora en esta etapa inicial repercute en el conjunto del circuito diagnóstico.

"Si este paso se agiliza, todo lo que viene después también se adelanta. En la práctica, puede traducirse en una reducción de los tiempos de respuesta, especialmente en los días de mayor carga", señala el doctor Cuesta.

Anatomía Patológica es un servicio central para especialidades como Cirugía, Oncología, Ginecología o Digestivo, de modo que una mayor eficiencia en el procesamiento de muestras contribuye a facilitar decisiones clínicas relevantes, desde el inicio de un tratamiento oncológico hasta la planificación de nuevas intervenciones.

SEGURIDAD LABORAL

Además de la mejora organizativa, el nuevo equipamiento incorpora avances sustanciales en seguridad laboral.

La mesa dispone de un sistema de aspiración perimetral de mayor potencia y filtros de carbón activo de última generación que retienen los compuestos orgánicos volátiles. De este modo, se reduce la exposición al formaldehído, sustancia utilizada para conservar muestras biológicas y considerada cancerígena".

Asimismo, cuenta con altura regulable, mejor iluminación y una distribución más eficiente del espacio de trabajo, favoreciendo la ergonomía y reduciendo la fatiga postural en tareas que requieren precisión y concentración prolongada.

"Una mesa bien equipada no es solo una herramienta; es la base sobre la que se construye un diagnóstico preciso", ha concluido el jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la Gerencia de Alcázar de San Juan.