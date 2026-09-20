El Hospital de Villarrobledo incorpora una nueva tecnología que reduce el tiempo de las exploraciones oftalmológicas

Campímetro. - JCCM

ALBACETE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la incorporación de nueva tecnología diagnóstica al Hospital General de Villarrobledo con la puesta en funcionamiento de un nuevo campímetro en la Consulta de Oftalmología, un equipo que permite reducir en más de un 50 por ciento el tiempo necesario para realizar las exploraciones del campo visual.

La incorporación de este dispositivo supone una mejora en la actividad asistencial del servicio, tanto por la mayor rapidez de las exploraciones como por la precisión de los resultados y la comodidad para los pacientes, ha informado la Junta en un comunicado.

Así, una prueba que anteriormente requería entre cinco y siete minutos por ojo puede completarse ahora en aproximadamente dos o tres minutos, reduciendo el cansancio que puede generar este tipo de exploraciones y haciendo el procedimiento más llevadero para el paciente.

La jefa del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, la doctora Raquel Carrión, ha explicado que la incorporación del nuevo equipo "supone una mejora muy significativa en la práctica clínica diaria, tanto para los profesionales como para los pacientes", al permitir realizar exploraciones más rápidas, precisas y confortables.

El nuevo campímetro sustituye al sistema anterior y facilita el diagnóstico y seguimiento de patologías como el glaucoma, las enfermedades del nervio óptico, las alteraciones neurológicas derivadas de ictus, tumores o esclerosis múltiple, así como enfermedades de la retina, entre ellas la retinosis pigmentaria.

MAYOR PRECISIÓN Y FIABILIDAD

Otra de las ventajas que aporta esta nueva tecnología es la automatización de los procesos, eliminando mediciones manuales y contribuyendo a aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos.

El sistema se ajusta de forma automática a las características de cada paciente y permite analizar con mayor precisión la evolución del campo visual, facilitando la detección de cambios clínicos relevantes y aportando a los profesionales una información de utilidad para el seguimiento de los pacientes.

En este sentido, la doctora Carrión ha destacado que este tipo de incorporaciones tecnológicas "no solo mejoran la calidad del diagnóstico, sino que también optimizan el flujo de trabajo del servicio", con una repercusión directa en una atención más ágil y ordenada.

La adquisición del nuevo campímetro ha supuesto una inversión superior a los 24.000 euros y el equipo se encuentra ya plenamente integrado en la actividad asistencial habitual de la Consulta de Oftalmología del Hospital General de Villarrobledo.