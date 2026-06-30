Hospitales de Ciudad Real y Toledo, entre los centros que atenderán a niños palestinos enfermos llegados desde Gaza

Archivo - Un Airbus A330 durante la presentación del logo que se ha diseñado con motivo del X aniversario de la proclamación del Rey, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a 25 de septiembre de 2024, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). El Ejército del - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avión medicalizado A330 de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón, con 20 niños palestinos enfermos junto a 81 familiares que han llegado desde la Franja de Gaza. Los hospitales de Ciudad Real y Toledo están entre los centros donde serán atendidos los menores.

Fuentes de Defensa han explicado que se trata de "una operación conjunta", la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad "para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías" en España.

En el traslado han participado miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), con intensivistas pediátricos o enfermeros entre otros especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

En total, tanto el Ministerio de Sanidad como el de Defensa traerán al país a 101 personas que llegarán la mañana es este martes a España. Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia. La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

En concreto, serán atendidos en los hospitales de Val d'Hebron de Barcelona; Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria); Politécnico La Fe de Valencia; Universitario de Álava-Txagorritxu de Vitoria; General Universitario Gregorio Marañón, Universitario Clínico San Carlos y Universitario La Paz de Madrid; Universitario de Ciudad Real; Universitario de Toledo; Hospital Universitario de Navarra; Virgen de la Arrixaca de Murcia; y Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo.

RECIBIDOS POR LAS MINISTRAS DE SANIDAD Y DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

La Embajada de España en Jordania ha gestionado los trámites necesarios para la operación, incluida la expedición de los visados. Previamente, los menores y sus acompañantes fueron trasladados por equipos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde fueron atendidos por miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras junto al equipo del departamento ministerial desplazado al terreno.

Por su parte, la expedición ha sido recibida en España por las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Además, en la coordinación de la operación han participado los Ministerios de Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; e Interior.