Hospitalizada una mujer de 37 años por una agresión con arma blanca en vía pública en Las Pedroñeras

Archivo - El Puesto de la Guardia Civil en Las Pedroñeras. - Rey Sotolongo - Europa Press - Archivo

CUENCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años ha sido trasladada al Hospital de Villarrobledo tras acudir al Centro de Salud de Las Pedroñeras con heridas en la cara y en una pierna. Unas heridas que, según ha explicado la propia afectada, fueron producidas en una agresión con arma blanca en la vía pública.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la mujer acudió al Centro de Salud sobre las 21.56 horas.

Tras ser atendida por el médico de urgencias del centro, una ambulancia de soporte vital básico procedió a su trasladado al centro hospitalario de Villarrobledo.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado de que la mujer continúa hospitalizada ya que una de las heridas es grave. Además, ha señalado que, por los datos con los que se cuenta hasta el momento, no existía relación entre agresor y víctima, aunque la Guardia Civil continúa investigando los hechos.