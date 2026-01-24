Hospitalizadas cinco personas tras sufrir un accidente de tráfico en Loranca de Tajuña

Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara. - J. JAVIER RAMOS GONZALEZ - Archivo

GUADALAJARA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido trasladadas en la madrugada de este domingo al Hospital Universitario de Guadalajara (HUGU) tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad de Loranca de Tajuña.

Se trata de cuatro mujeres de 70, 69, 66 y 65 años y un hombre de 59 años. Todas las personas afectadas se encontraban en el mismo vehículo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar en torno a las 1.20 horas cuando el vehículo en el que viajaban las cinco personas ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 11 de la CM-2028.

Una de las personas afectadas, una mujer de 65 años, había quedado atrapada dentro del vehículo, siendo necesario el despliegue de un equipo de Bomberos del Parque de Azuqueca de Henares para liberarla. Posteriormente, ha sido trasladada la centro hospitalario en una UVI, mientras las otras cuatro personas, con heridas más leves, han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico.

Junto a los vehículos sanitarios y los bomberos, se han trasladado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.