Hospitalizado un hombre de 26 años en Albacete tras sufrir una caída a un foso del taller donde trabaja

Archivo - UVI móvil del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años ha sido ingresado este martes, 24 de febrero, en el Hospital Universitario de Albacete tras sufrir una caída a un foso del taller en el que trabaja en la capital albaceteña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 10.39 en las instalaciones situadas en el kilómetro 3,5 de la carretera de Mahora.

A causa de la caída, el trabajador ha perdido el conocimiento, no habiendo trascendido la gravedad de sus heridas. Una UVI móvil, que ha acudido al lugar de los hechos, ha procedio a su trasladado al citado centro hospitalario.

Junto al vehículo sanitario, también han acudido al lugar agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.