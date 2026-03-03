Hospitalizado un hombre de 39 años por una caída de 3 metros de altura mientras trabajaba en Mohernando

Hospital de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir una caída desde 3 metros de altura mientras se encontraba trabajando en Mohernando, en la provincia de Guadalajara.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 18.08 horas, cuando la víctima se ha precipitado desde unas escaleras mientras trabajaba en la carretera de Maluque.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil así como un equipo médico de urgencias, junto al vehículo sanitario que finalmente ha trasladado al trabajador.