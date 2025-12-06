Hospitalizado un hombre de 50 años herido por arma blanca tras un atraco en Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, herido por arma blanca, tras ser víctima de una atraco en la vía pública.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 7.47 horas en la calle Banderas de Castilla de la Ciudad de la Cerámica, cuando el hombre ha sido asaltado y agredido en el costado.

Se han desplazado hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una UVI móvil que ha trasladado a la víctima al centro hospitalario.