Hospitalizado un joven de 17 años tras colisionar su moto con un turismo en Albacete

ALBACETE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha sido trasladado este miércoles al Hospital General Universitario de Albacete tras sufrir un impacto con un turismo mientras conducía una moto en la capital albaceteña.

Según ha informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 18.45 horas, cuando se ha producido el impacto entre los dos vehículos en una glorieta de la calle San Pedro.

A causa del impacto, el joven ha sufrido una dura caída que le ha causado un fractura en la tibia, siendo necesario trasladarle en UVI al centro hospitalario.

También han asistido al lugar de los hechos agentes de la Policía Local de Albacete.