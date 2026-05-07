Hospitalizado un joven de 17 años tras resultar herido en la colisión de una moto y un coche en Manzanares

Archivo - Hospital Virgen de Altagracia en Manzanares. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha sido trasladado este jueves al Hospital Virgen de Altagracia, tras resultar herido en una colisión entre un turismo y una moto en Manzanares.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 10.14 horas en la calle Padres Capuchinos de la localidad ciudadrealeña, junto a un supermercado.

Al lugar de los hechos se han desplazado una UVI móvil que ha trasladado al herido al centro hospitalario

Asimismo, se han personado en el lugar de los hechos agentes de la Policía Local.