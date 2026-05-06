Huelga en el sector del refino el 27 de mayo en Puertollano por el coeficiente reductor de la edad de jubilación

Archivo - Vista general de la central petroquímica de Puertollano. - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 6 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha anunciado este miércoles en Madrid la convocatoria de huelga en el sector del refino para el próximo 27 de mayo, tras el resultado de las votaciones celebradas ayer en asambleas de afiliados del sindicato en los distintos centros industriales, donde la propuesta ha sido respaldada con un 96,7% de votos a favor.

El STR, organización mayoritaria en el sector del refino en España, ha explicado que este resultado constituye un "mandato claro" de los trabajadores a favor de avanzar en una reivindicación "histórica": el reconocimiento del coeficiente reductor de la edad de jubilación.

"Estamos ante un mandato claro de los trabajadores; después de años de diálogo, de informes técnicos y de respaldo institucional, es el momento de actuar", señala el sindicato en un comunicado.

La convocatoria de huelga tendrá un alcance estatal y afectará al conjunto de centros industriales del sector del refino en España, con más de 20.000 trabajadores y trabajadoras llamados a secundarla. En la actualidad existen diez complejos en funcionamiento: A Coruña, Cartagena, Muskiz (Bilbao), Puertollano y Tarragona, operados por Repsol; Castellón, gestionado por BP; Santa Cruz de Tenerife, La Rábida (Huelva) y San Roque (Cádiz), de Moeve; y Asesa en Tarragona.

El STR advierte de que, si no hay avances, la huelga podría tener impacto en el suministro. "No podemos garantizar el suministro de gasolinas, diésel y querosenos; la responsabilidad recaerá en la Aice (Asociación de la Industria del Combustible de España) y en las empresas que la integran", dice.

A su juicio, la convocatoria se produce, además, en un contexto de alta demanda de combustibles y tensión en los mercados energéticos, donde el refino es clave para garantizar el abastecimiento. "En este escenario, una movilización de carácter estatal podría afectar a la cadena de suministro si se prolonga en el tiempo", concluye.