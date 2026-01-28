Humor, teatro, música y danza en la programación de febrero del Teatro Quijano de Ciudad Real

El concejal de Cultura de Ciudad Real, Pedro Lozano. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano, ha informado este miércoles de la programación de eventos del Teatro Quijano, que ha calificado como "de auténtica calidad". Pedro Lozano ha destacado la variedad de propuestas que se van a suceder a lo largo de las próximas semanas "para todo tipo de público".

En clave teatral por el Quijano pasarán Carlos Hipólito y Kiti Manver con 'Música para Hitler', el viernes 6; 'Mihura, el último comediógrafo', con la dirección de Beatriz Jaén el jueves 12 y la interpretación de David Castillo y Paloma Córdoba, entre otros, según ha trasladado el Consistorio en nota de prensa. El Brujo llevará a Ciudad Real su espectáculo 'Cómico' a beneficio de la asociación VivELA, el jueves 19. Y además, el mes se cerrará con 'Latas' a cargo de la compañía D'Click, el sábado 28.

Destaca también la presencia de Ernesto Sevilla el sábado 7 de febrero con la representación de 'Yo, literal' en un Teatro Quijano que acogerá también la interpretación de 'Fedra' a cargo de los integrantes del taller de teatro de la Universidad de Mayores José Saramago el día 4.

La música y la danza también serán protagonistas de la programación con citas como la presencia de 'Kitflus Ensemble' en un concierto impulsado por Real Jazz el jueves 26. Y un día después la Ofman interpretará 'La rosa del azafrán'. El sábado 21 la Orquesta Castilla-La Mancha Sinfónica traerá 'Grandes coros'. El martes 17 regresará el Ballet de Kiev, en esta ocasión con 'La bella durmiente' y el martes 24 se celebrará el IV Festival de danza solidaria de Babel, a beneficio de Solman.

Los Lunes Musicales del Antiguo Casino llegan con cuatro interesantes propuestas: 'Horizontes Sonoros' a cargo de músicos del Conservatorio Marcos Redondo; 'Nuance et virtuosité', con el piano de Hughes; 'El virtuosismo del piano de salón', con Paula Coronas; y 'Novecento: rapsodia, cine y tango', que correrá a cargo de Giambattista Ciliberti (clarinete) y Piero Rolato (piano).

Los museos municipales se suman a la oferta de febrero con nuevas exposiciones. El Museo del Quijote estrenará 'Sobre la Mancha' del artista Rufo Milfuegos, del 9 de febrero al 12 de abril; El Museo Elisa Cendrero exhibe 'Érase una vez en Brazatortas, un viaje extraordinario' y 'Un amor para toda la vida'; y el Museo López-Villaseñor acoge la obra 'Unos días son mejores que otros', de Miguel Ángel Barba, del 20 de febrero al 3 de mayo.