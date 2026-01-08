Ignacio Jiménez gana el Premio Provincia de Guadalajara de Dibujo 'Antonio del Rincón' 2025

Ignacio Jiménez gana el Premio Provincia de Guadalajara de Dibujo. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Jiménez Jiménez ha sido elegido ganador del Premio Provincia de Guadalajara de Dibujo 'Antonio del Rincón' 2025, por la obra titulada 'La huidá', mientras que el segundo premio ha sido para el artista guadalajareño Carlos Vicente del Amo por su obra 'En un lugar de la Mancha'.

El certamen, convocado por la Diputación provincial de Guadalajara, está dotado con 3.000 euros para la obra ganadora y 1.000 euros para el segundo premio, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El jurado del premio, integrado por Jesús Campoamor Lecea, Gema García Vizcaino y Paloma Rodríguez Panizo, acordó por unanimidad conceder ambos galardones, en una convocatoria a la que se presentaron un total de 14 obras.

La obra ganadora, 'La huidá', está realizada con técnica de carbón y carbón graso sobre tela de lino con aparejo blanco y cola de conejo, montada en bastidor. Se trata de una técnica sobre tela que prioriza la idea del dibujo como obra definitiva, usando la tela pictórica como base, al igual que se haría con un óleo o un acrílico.

En palabras del propio autor, "mi trabajo es un retrato, y algo más. Sugiere la huida de una joven. No sabemos de qué, asunto que queda a interpretación del espectador; se sabe que huye de algo, que quiere dejarlo atrás".

"El reto formal de la composición es equilibrar la imagen con el movimiento y usar los mecanismos del dibujo y la composición para que sintamos su esfuerzo, su dinámica, e incluso su fatiga y respiración, y nos identifiquemos con ella. No son tiempos fáciles para esa joven que escapa de esas líneas marcadas. La sugerencia y el misterio, si los hay en una obra, es quizá su mérito, o al menos es lo que intento poner en mi trabajo", apunta.

Ignacio Jiménez Jiménez (Vitoria, 1961) es Licenciado en Pintura y Dibujo por la Facultad de Bellas Artes de Madrid, donde también inició estudios de Doctorado en Pintura. Su formación se completa con estudios de Modelo Natural en el Círculo de Bellas Artes, así como con talleres de pintura, serigrafía y grabado y diversos cursos especializados en arte contemporáneo.

A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas exposiciones colectivas, así como en ferias internacionales de arte contemporáneo, y cuenta con una sólida carrera de exposiciones individuales.

Su obra forma parte de colecciones y fondos permanentes, entre los que se encuentran el Fondo de Arte Municipal de Almazán, el Fondo de Arte Contemporáneo de Tarancón, la Casa Museo Guayasamín (Fundación El Brocense), la Fundación Gustavo Bueno, así como diversas galerías de arte.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Primer Premio del Certamen Nacional de Pintura Villa de Almazán (1989 y 1992), el Premio Adquisición del Certamen Ciudad de Tarancón (1998), el Premio *Antonio del 'Rincón de Dibujo' de la Diputación de Guadalajara en 2018 por la obra 'Padre e hijó' y, más recientemente, el Premio Nacional de Dibujo y Pintura 'Antonio López García' 2025.

'EN UN LUGAR DE LA MANCHA'

El segundo premio del Premio Provincia de Guadalajara de Dibujo 'Antonio del Rincón' 2025 ha recaído en la obra 'En un lugar de La Mancha', del artista guadalajareño Carlos Vicente del Amo.

Según explica el autor, la obra "es una crítica a la Educación actual en España, donde el Maestro de antaño --de libro, de vocación-- parece ser hoy patrono de causas perdidas, un Quijote, en esencia; un apóstol en tierra fértil, La Mancha, mas ¡Cuán estéril y vacía, sin Libros de Caballería!".

Carlos Vicente del Amo (Guadalajara, 1988) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor profesional como profesor de Educación Secundaria, en la especialidad de Dibujo Técnico, en la Comunidad de Madrid.

Su trayectoria artística ha sido reconocida en numerosas ocasiones en este mismo certamen, donde ha obtenido el primer premio de la Diputación de Guadalajara en 2006 y 2023, el segundo premio en 2021, y ha sido finalista en la edición de 2020.

La obra de Carlos Vicente del Amo se inspira en el Romanticismo y en los Viejos Maestros, con una clara influencia de la tradición de la Real Academia de Bellas Artes. El cine clásico, el Museo del Prado y la música del siglo XIX figuran asimismo entre sus principales pasiones.