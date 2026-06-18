El II Festival Internacional de Juegos de Mesa 'Toledum' vuelve a la capital regional del 26 al 28 de junio

Presentación del II Festival Internacional de Juegos de Mesa 'Toledum'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo acogerá por segundo año consecutivo el Festival Internacional de Juegos de Mesa 'Toledum', una iniciativa que pretende promover la cultura interactiva al margen de las pantallas, que contará con la participación de 36 editoriales.

El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos 'El Greco' del 26 al 28 de junio, trabaja para consolidarse como una fecha de referencia para los amantes de esta afición. El año pasado reunió a más de 11.000 personas, de 27 provincias, en su pasada edición.

Así lo han indicado durante la rueda de prensa de presentación de esta segunda edición la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; el coordinador del Área de Cultura de la Diputación, Emilio Santiago Martínez; la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez; y el organizador del Festival, Hugo de la Riva.

Este Festival, tal y como ha expresado el organizador, está abierto a todo tipo de público y pretende ser un espacio para el encuentro intergeneracional al que pueda acudir "tanto el conocedor de esta bonita afición, como el neófito". El juego de mesa, según De la Riva, ha pasado de ser un evento de ocio a convertirse en una herramienta "divulgativa, de comunicación y de socialización muy importante".

"Una herramienta para ayudar a la desdigitalización, y de alguna manera apartar a los chavales durante un tiempo de las pantallas, de los teléfonos y recuperar un poco ese contacto", ha apuntado, incidiendo en que desde el Festival tienen el compromiso de enfrentarse a "uno de los grandes retos" que afronta la sociedad, como es la salud mental.

Sumado a ello, el viernes 26 y sábado 27 de junio, esta programada una actividad nocturna en el Convento de Santa Fe llamada 'Noches Toledanas', para darle más continuidad al evento y seguir disfrutando de los juegos de mesa.

Igualmente, una de las acciones con las que contará el evento será la entrega de vales regalo a quienes adivinen el peso de una espada de grandes dimensiones elaborada en Toledo por artesano Tony Arellano, de Espadas de Toledo, cuyo diseño está inspirado en el anime 'Black Clover'.

DOS FINALES NACIONALES

De su lado, la concejala de Cultura y Patrimonio ha destacado que el evento acogerá dos finales nacionales --que cambian Madrid por Toledo-- de dos juegos "muy populares" como son el Catán y el Carcassonne. Esto demuestra "el crecimiento y la proyección cultural que ha tenido Toledo", ha aseverado Pérez.

La edil también ha remarcado el carácter "familiar, social y cultural" del evento, que ya se encuentra entre los tres más importantes del país con tan solo una edición, y el cual "conecta perfectamente" con los retos que enfrenta la sociedad actualmente, como es "la salud mental y el encuentro entre distintas generaciones", ofreciendo una alternativa de ocio saludable.

Al hilo de ello, el coordinador del Área de Cultura de la Diputación ha recordado que cuando se planteó el proyecto el pasado año, una de las cosas que más destacó era "la integración que se pretendía hacer de los pueblos de la provincia en el Toledo", un factor que, según Martínez, para la Diputación significó "un valor añadido".

ACOGER UNA FINAL MUNDIAL

De su lado, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha señalado que Toledo tiene la posibilidad, a través de este evento, de acoger finales internacionales y mundiales, al tiempo que ha invitado a los toledanos y no toledanos a acudir al Festival y "pasar un fin de semana maravilloso" en la ciudad.

Olmedo ha manifestado la intención del Gobierno regional de acoger finales internacionales de estos juegos "de cara al año que viene". "Que Toledo y Castilla-La Mancha sean referentes también, como lo son en muchas otras cosas a nivel internacional, en estos encuentros de juegos de mesa", ha concluido.