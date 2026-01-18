El II Salón y Galería 100 vinos imprescindibles de CLM apuesta por la excelencia y muestra la riqueza varietal regional - AYTO TOMELLOSO

CIUDAD REAL 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El II Salón y Galería '100 vinos imprescindibles de Castilla-La Mancha', que se celebra este domingo en la localidad ciudadrealeña de Tomolloso, apuesta por la excelencia al tiempo que muestra la riqueza varietal que hay en la Comunidad Autónoma.

El alcalde de Tomelloso ha subrayado la satisfacción del Ayuntamiento por acoger este evento, que permite "realizar una radiografía de la situación y de la gran calidad de los vinos de Castilla-La Mancha", con la participación de más de 60 bodegas y la representación de hasta 16 denominaciones de origen, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Navarro, que ha asistido acompañado por varios concejales de su equipo de Gobierno, ha destacado que iniciativas como esta contribuyen a "reforzar" la imagen de Tomelloso y de la región como territorio productor de vinos de excelencia, más allá del tradicional concepto de grandes volúmenes.

El alcalde ha reconocido la importancia del sector vitivinícola para la economía local y regional, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

"Estamos", ha dicho, "en una situación convulsa, estamos iniciando un 2026 con noticias que pueden desestabilizar a un sector tan importante para Tomelloso, pero en general para Castilla-La Mancha, como es el sector del vino". Pero aunque la situación internacional esté agitada, en Tomelloso y en Castilla-La Mancha "debemos y podemos presumir de los excelentes vinos que estamos realizando".

Navarro ha concluido reiterando el apoyo del Ayuntamiento de Tomelloso a proyectos que impulsan la calidad, la diversidad varietal y la proyección exterior de los vinos de Tomelloso y del resto de la región.

UN ESCAPARATE DEL POTENCIAL VITIVINÍCOLA

Joaquín Parra, director de Wine Up! y organizador del evento, que se ha celebrado en Salones Mabel, ha destacado que este salón lanza un mensaje claro de calidad, diversidad y competitividad del vino de Castilla-La Mancha. Parra ha señalado que el evento reúne una amplia representación de bodegas que apuestan por la excelencia, con vinos cuyo precio medio supera los 20 euros por botella, lo que evidencia el posicionamiento creciente de la región en los mercados premium

El organizador ha puesto en valor la riqueza varietal de la región, con la recuperación de variedades autóctonas como la Tardana o la Albilla de Manchuela, junto a elaboraciones de variedades internacionales de alto nivel, subrayando que Castilla-La Mancha cuenta con las condiciones necesarias para competir "de tú a tú" con otras grandes regiones vitivinícolas del mundo

BETH WILLARD

La periodista y escritora australiana Beth Willard, copresidenta del Decanter World Wine Awards, ha destacado la calidad y diversidad de los vinos seleccionados para esta edición, señalando que la muestra refleja una realidad muy distinta a la percepción exterior de La Mancha como zona exclusivamente de volumen.

Willard ha valorado especialmente la innovación en estilos de elaboración, la recuperación de variedades autóctonas y la riqueza de historias que hay detrás de cada vino, manifestando su intención de contribuir, a través de sus publicaciones, a cambiar la imagen internacional de Castilla-La Mancha y dar a conocer su potencial vitivinícola

RESPALDO AL SECTOR VITIVINÍCOLA

Durante el acto inaugural, han intervenido también María Jesús Pelayo García, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Ciudad Real y Amparo Bremard, delegada de la consejería de Agricultura en la provincia de Ciudad Real, que han mostrado el apoyo de ambas instituciones al sector vitivinícola, destacando su papel estratégico para la economía, el empleo y el desarrollo del territorio, así como la necesidad de seguir impulsando iniciativas de promoción y valorización del vino de Castilla-La Mancha.

Pelayo ha puesto en valor el papel del sector vitivinícola como sector estratégico y vital para la provincia de Ciudad Real y para Castilla-La Mancha, agradeciendo el trabajo realizado desde Wine Up! y la aportación de expertos internacionales como Beth Willard, cuya cata y selección sirven como guía para seguir promocionando los vinos de la tierra. Asimismo, recordó que la provincia acoge FENAVIN, la feria del vino español más importante del mundo, y señaló la necesidad de mantener una estrategia continua de promoción que refuerce la imagen, la historia y las raíces que hay detrás de cada vino y de cada variedad autóctona.

Bremard ha destacado los buenos datos del sector en exportaciones y el esfuerzo realizado desde el Gobierno regional para apoyar al sector vitivinícola mediante inversiones en reestructuración, promoción y ayudas específicas, subrayando que el vino representa alrededor del 5% del PIB regional, ha apuntado

UN EVENTO CONSOLIDADO EN TOMELLOSO

El Salón y Galería de los '100 Vinos Imprescindibles de Castilla-La Mancha' reúne en un mismo formato cata libre, encuentro con bodegas y comida maridaje con entrega de premios.

La presente edición cuenta con más de 150 referencias, de las cuales 100 vinos han sido seleccionados y catados por Beth Willard, e incorpora como novedad la presencia de un vino sin alcohol, como reflejo de las nuevas tendencias de consumo y de la evolución del sector.