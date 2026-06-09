La III Edición Cinturón de La Mancha de Ciclismo reunirá a 17 equipos y 120 corredores del 12 al 14 de junio

Presentación de la prueba ciclista que recorrerá la provincia de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha acogido este martes la presentación de la III Edición Cinturón de La Mancha de Ciclismo, que convertirá a la provincia en epicentro del ciclismo nacional durante los próximos 12, 13 y 14 de junio.

La prueba, organizada por la Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha (Fucicam) y patrocinada, entre otros, por la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Daimiel, y varias entidades privadas, reunirá a 17 equipos y 120 corredores de categorías élite y sub-23 procedentes de 12 provincias españolas, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La competición empezará, a las 17.00 horas, el viernes 12 de junio con una etapa en línea de 131 kilómetros con salida y llegada en Daimiel. El recorrido atravesará Manzanares, Alcázar de San Juan, Herencia y Villarta de San Juan, en una jornada favorable para los velocistas aunque expuesta al viento lateral y los abanicos.

El sábado 13 de junio se disputará una cronoescalada individual con salida en el entorno del Polideportivo Rey Juan Carlos y meta en la Atalaya de Ciudad Real. La subida final se perfila como uno de los grandes atractivos deportivos del fin de semana.

La última etapa, el domingo 14 de junio, partirá desde el Torreón de Ciudad Real y regresará al mismo punto tras más de 170 kilómetros. El trazado pasará por Torralba, Carrión, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Fuente el Fresno, Malagón y la zona de Los Quiles y Valdehierro, incluyendo dos premios de montaña que pueden decidir la clasificación general.

La vicepresidenta delegada del Área de Deportes de la Institución provincial, Patricia Saldaña, ha destacado el valor estratégico de la prueba, "un proyecto que se ha convertido en una referencia dentro del calendario ciclista nacional", y que sirve para la promoción de la provincia e impulsar la economía asociada al turismo deportivo, por ello, "no hablamos solo de un fin de semana de competición; hablamos de conectar municipios, mostrar nuestros paisajes, nuestra gastronomía y generar un importante impacto económico en la provincia".

Saldaña ha reiterado el compromiso de la institución con el deporte, subrayando que pruebas de estas características generan un importante retorno para los municipios que forman parte del recorrido. "Desde la Diputación de Ciudad Real seguimos apostando por iniciativas que ponen en valor el trabajo continuo de todos los deportistas", ha apuntado.

Un evento que permitirá mostrar a participantes, equipos técnicos, familiares y aficionados algunos de los principales atractivos de la provincia, desde sus recursos patrimoniales y naturales hasta su reconocida oferta gastronómica.

La vicepresidenta ha recordado, además, que Ciudad Real viene acogiendo en los últimos meses numerosos eventos deportivos de relevancia regional y nacional, una circunstancia que, según ha explicado, está contribuyendo a consolidar la imagen de la provincia como un destino de referencia para la organización de grandes competiciones.

En la misma línea, el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, ha subrayado la importancia que tiene para el municipio formar parte activa de una competición que continúa creciendo año tras año y que reúne a algunos de los mejores ciclistas del panorama nacional élite y sub-23.

Ha agradecido el trabajo realizado por la Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha y el respaldo de las distintas instituciones implicadas, resaltando que el Cinturón de La Mancha constituye una extraordinaria oportunidad para mostrar al exterior la riqueza patrimonial, cultural y natural de la provincia.

"Para Daimiel es un orgullo formar parte de esta prueba. Estamos convencidos de que el deporte es una magnífica carta de presentación de nuestros municipios y una herramienta muy eficaz para dar a conocer todo lo que ofrecemos", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha destacado la importancia que tiene para la capital acoger una de las etapas decisivas del III Cinturón de La Mancha, una prueba que, según ha señalado, contribuye a reforzar la imagen de la ciudad como referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, federaciones y organizadores para hacer posible una competición que reunirá durante todo el fin de semana a deportistas, técnicos, árbitros, voluntarios y aficionados procedentes de distintos puntos de España.

Asimismo, ha subrayado el impacto económico y promocional que genera una cita de estas características para la ciudad y la provincia, destacando que más de 500 personas estarán vinculadas directamente al desarrollo del evento, por ello, "Ciudad Real vuelve a convertirse en un escaparate deportivo de ámbito regional y nacional, demostrando su capacidad para acoger grandes competiciones y seguir impulsando el deporte como elemento de dinamización social, turística y económica".

UN SALTO DE CALIDAD EN LA TERCERA EDICIÓN

Por parte de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Cerezo, ha valorado el crecimiento organizativo y deportivo de la prueba, prueba de ello son las tres jornadas de competición "el Cinturón de La Mancha ya se está consolidando dentro del calendario regional y nacional. Organizar una carrera de este nivel hoy en día tiene un mérito enorme".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso federativo con el proyecto, "la Federación estará siempre al lado de organizadores activos y comprometidos como Fucicam".

Finalmente, el director ejecutivo de la prueba y presidente de Fucicam, Félix Rubio, ha agradecido el respaldo institucional de la Diputación y de los ayuntamientos de Ciudad Real y Daimiel, así como el de patrocinadores privados como Las Ideas del Ático, y ha detallado las principales novedades de esta edición.

Ha explicado que el III Cinturón de la Mancha pasará este año por "20 localidades y ampliamos el recorrido de la última etapa hasta superar los 170 kilómetros. El objetivo es seguir creciendo sin perder la esencia de una prueba cercana y muy exigente deportivamente".

Rubio también destacó la presencia del campeón de la pasada edición, Ángel Marín, y la participación del especialista en ciclocrós Felipe Orts, ocho veces campeón de España de la disciplina.