La III Feria de Formación Profesional de Albacete abre sus puertas reuniendo a 30 centros educativos de 11 municipios

III Feria de la Formación Profesional de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha abierto sus puertas en la Institución Ferial de Albacete la III Feria de Formación Profesional, que reúne a 30 centros educativos procedentes de once localidades, de los cuales 16 cuentan con estand propio, y a la que se espera la asistencia de más de 2.000 personas, entre alumnado, familias y profesorado. En la feria participan más de 24 entidades, entre administraciones, asociaciones y empresas.

En el acto de inauguración se han dado cita el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo; la directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán; el delegado provincial de Educación Cultura y Deportes, Diego Pérez; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, y la diputada provincial de Atención Ciudadana, Ana Albaladejo, entre otros.

Se trata de un evento que destaca por su gran potencial, tal y como ha subrayado el director general de FP, quien ha señalado que en la provincia de Albacete la oferta formativa alcanza los 170 ciclos con alrededor de 9.000 vacantes y ha explicado que, este año, coincidiendo con la primera promoción que ha cursado tanto Primero como Segundo bajo la nueva ley de Formación Profesional implantada hace tres años, se ha duplicado el número de alumnos que se forman en empresas, así como el de entidades colaboradoras.

José Rodrigo Cerrillo, ha destacado que, en la provincia de Albacete, se ha producido un incremento del 133 por ciento en el número de alumnos que cursan FP Dual durante el presente curso 2025/2026. Pasando de 2.313 el curso 2024-2025 hasta los 5.392 actuales, lo que en términos absolutos supone un aumento de 3.079 alumnos, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, ha valorado la reciente presentación del borrador del anteproyecto de la nueva ley de Formación Profesional, elaborado junto a agentes sociales como CCOO, UGT, la Confederación de Empresarios y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. "Futura norma que busca reforzar una FP cualificante orientada a facilitar el acceso al empleo en sectores estratégicos de la comunidad", ha señalado.

INSERCIÓN LABORAL

En cuanto a tasas de inserción laboral, el director general ha subrayado que los certificados profesionales están alcanzando datos de hasta el 80 por ciento, especialmente en sectores con alta demanda como electricidad, instalación, transporte, mantenimiento y hostelería.

Cifra que se incrementa hasta el 100 por cien en algunos ciclos formativos como los vinculados con energías renovables, fabricación mecánica (especialmente soldadura), electromecánica de vehículos, carrocería, hostelería y en aquellos ámbitos vinculados a la economía de los cuidados y el sector sociosanitario.

El responsable de FP ha incidido también en la importancia de establecer pasarelas formativas entre distintos niveles educativos, como ya ocurre en ámbitos como la ingeniería mecánica y la mecánica industrial, presente en localidades como Caudete, Hellín, Almansa y la propia ciudad de Albacete, con altas tasas de inserción laboral.

De su lado, Ana Albadalejo ha mostrado su agradecimiento a la Junta de Comunidades por el impulso de esta tercera edición. "Hoy no sólo se celebra la tercera Feria de Formación y Empleo, sino que se celebra el presente y el futuro de nuestra provincia", ha afirmado la diputada, destacando que de estas aulas "van a salir los verdaderos trabajadores cualificados para nuestra provincia, para nuestra región y para toda España".

La representante de la institución provincial ha hecho hincapié en que la Formación Profesional da respuesta directa a esa "mano de obra que necesitan tanto los empresarios y que tantas veces reclaman", ha informado la Diputación en un comunicado.

En este sentido, ha puesto el foco en "los verdaderos y las verdaderas protagonistas que son los alumnos y alumnas, el verdadero talento", y ha elogiado la "verdadera innovación" impulsada por el profesorado de toda la provincia, creadores de los proyectos punteros que hoy se exhiben en cada una de las modalidades.

Albadalejo ha celebrado la histórica transformación de estas enseñanzas: "La FP ha pasado de ser la hermana pequeña a ser la hermana mayor, por encima del Bachillerato y la universidad". Un éxito respaldado por los datos, con más de 1.200.000 alumnos formándose actualmente a nivel nacional.

"PALANCA DE DESARROLLO" Por su lado, la concejala de Cultura ha manifestado que esta es "una cita relevante para la educación y el futuro de la ciudad y la provincia, porque representa un modelo de sociedad que apuesta por el conocimiento útil, por el talento conectado con la realidad y por una formación que no sólo enseña, sino que abre caminos concretos de vida".

Serrallé ha puesto en valor la iniciativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, "así como el esfuerzo de los centros educativos, del profesorado, del alumnado y de todas las entidades implicadas. Porque esta feria es el resultado de una evolución profunda del sistema educativo, y es una apuesta decidida por dignificar y fortalecer la Formación Profesional como una de las grandes palancas de desarrollo".

El Ayuntamiento, tal y como ha informado en un comunicado, ha instalado en la feria stands informativos del Centro Joven, la emisora municipal Novaonda y la Agencia Municipal de Colocación que ha informado sobre las becas para jóvenes titulados.

La concejala ha destacado que "la FP es presente y es futuro, porque es una formación exigente, especializada, flexible y profundamente conectada con el tejido productivo, por lo que responde a las necesidades del mercado laboral y también a las aspiraciones personales de quienes buscan una formación práctica, sólida y con proyección".