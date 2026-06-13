Iker Martínez Becerro, elegido por unanimidad nuevo presidente provincial de Nuevas Generaciones de Toledo - PP

TOLEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iker Martínez Becerro ha sido elegido hoy por unanimidad nuevo presidente provincial de Nuevas Generaciones de Toledo, durante el XIII Congreso Provincial de la organización celebrado en la capital regional, en el que han participado más de un centenar de jóvenes procedentes de distintos municipios de la provincia.

Una cita que ha servido para abrir una nueva etapa en la organización juvenil y que se ha desarrollado en un ambiente de ilusión, unidad y compromiso, con la participación del presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente provincial y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; el presidente regional de NNGG, José Luis Montalvo; el secretario general de NNGG de España, Miguel Ángel Sastre; entre otros.

Durante su intervención ante los compromisarios, Martínez ha reivindicado el papel de la juventud como motor de cambio y ha explicado que decidió afiliarse a Nuevas Generaciones porque cree en los jóvenes, porque ama la provincia de Toledo y porque ama España. "Siempre quise que los jóvenes tuviesen la voz que durante tanto tiempo se nos ha negado", ha afirmado.

El nuevo presidente provincial ha asegurado que asume esta responsabilidad convencido de que "los jóvenes hemos de ser quienes lideremos el cambio que tanto merece España" y ha defendido la importancia de seguir fortaleciendo la organización en toda la provincia. En este sentido, ha señalado que una de sus prioridades será reforzar las juntas locales para que "los jóvenes de cada pueblo y comarca se sientan representados".

Asimismo, ha apelado a la unidad de toda la organización, recordando que "todos debemos trabajar codo con codo y remar en la misma dirección", y ha reafirmado el compromiso de Nuevas Generaciones con los jóvenes que estudian y trabajan cada día, asegurando que seguirán defendiendo sus intereses frente a las políticas de los gobiernos del PSOE en España y en Castilla-La Mancha.

DESPEDIDA DE ROBERTO GARCÍA

La jornada ha estado marcada también por el reconocimiento a la labor desarrollada por Roberto García Laredo durante los últimos ocho años al frente de la organización provincial. En su despedida, García ha agradecido la confianza recibida durante este tiempo y ha asegurado que ha sido "un auténtico privilegio presidir Nuevas Generaciones de Toledo".

Asimismo, ha mostrado su orgullo por el trabajo realizado junto al equipo que le ha acompañado durante esta etapa y ha tenido palabras de confianza hacia la nueva dirección, convencido de que "el futuro de Nuevas Generaciones de Toledo va a estar en muy buenas manos", gracias a un equipo comprometido y preparado para seguir defendiendo los intereses de los jóvenes de la provincia.