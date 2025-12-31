Impiden la instalación de una rave con cientos de vehículos participantes en Tobarra

Archivo - No se trata de la primera vez que se da una fiesta rave de estas características en la región, existiendo el precedente el pasado año de un evento similar en Ciudad Real.- EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han impedido la instalación de una fiesta rave en el municipio albaceteño de Tobarra durante la madrugada de este miércoles.

Según ha adelantado El Digital de Albacete, e informado la alcaldesa del municipio, Estefanía Escribano, a Europa Press, sobre las 23.00 horas vecinos informaban de la llegada de varios centenares de furgonetas y caravanas a la pedanía de Cordovilla.

La primera edil se desplazaba hasta la zona para comprobar in situ como un amplio operativo de la Guardia Civil impedía a los integrantes de la caravana instalarse para realizar su fiesta, logrando disolver la concentración sobre las 3.00 horas de la madrugada de este miércoles.

Escribano ha explicado que los participantes en la caravana provenía "de Francia, Dinamarca y otros países europeos" y gracias "al trabajo rápido de la Guardia Civil, no se celebró la rave".

Durante el operativo, ha señalado, se vivieron momentos de tensión, cuando algunos integrantes de la caravana increparon a los agentes y vehículos de los agentes.

Tras abandonar la zona de Cordovilla, los vehículos se han dispersado por la zona, aunque las fuerzas de seguridad han advertido que la mayoría "han pasado la noche en los alrededores del municipio". En concreto, un importante volumen de furgonetas y caravanas se encontrarían en el entorno del pantano de El Cenajo, aunque se encuentran sometidos a una estrecha vigilancia.

"En principio no les permiten bajar de las furgonetas para impedir que organicen algún evento ilegal", ha señalado Escribano.

UN EVENTO ORGANIZADO ANUALMENTE

No se trata de la primera vez que se organiza una fiesta de estas características con motivo de fin de año en la región.

El pasado año, centenares de vehículos se dieron cita en el entorno del aeropuerto de Ciudad Real, prolongándose hasta el seis de enero, con la participación, según fuentes de la subdelegación de Gobierno, de más de 1.500 personas.

En anteriores ocasiones, los colectivos organizadores, principalmente provenientes de Bélgica, Francia y Reino Unido, habrían escogido ubicaciones como la provincia de Granada o la Región de Murcia.