Importadores extranjeros que acudirán a Fenavin muestran su interés por comprar vino español con perfiles innovadores

CIUDAD REAL, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fenavin 2022 concentrará, del 10 al 12 de mayo, a los principales compradores internacionales y grupos de distribución del mundo, que acudirán a Ciudad Real para conocer las últimas novedades de las 1.900 bodegas españolas llegadas de todas las Denominaciones de Origen del país. Desde Japón a Canadá, sin olvidar la importante presencia de distribuidores americanos, africanos y escandinavos, la mayoría de los compradores internacionales destacan el éxito de la marca Fenavin y su interés por catar y comprar nuevos vinos con perfiles innovadores; así como por establecer nuevas relaciones comerciales.

"La pandemia ha paralizado los contactos comerciales dirigidos a la exportación y nosotros somos una feria especializada en exportación, por eso estamos observando que hay hambre de negocio, de cerrar acuerdos y de prosperar y Fenavin es una feria adaptada a eso precisamente, de ahí el importante número de compradores que tendremos este año", explica el director de la Ferian Nacional del Vino, Manuel Juliá, que destaca como principales atractivos los instrumentos diseñados para impulsar y mejorar el contacto entre oferta y demanda, como el innovador Servicio Fenavin 'Face-to-Face', que hacen de la muestra la mayor feria de negocio del vino español.

A falta de dos semanas para que abra sus puestas, ya han confirmado su asistencia los principales distribuidores de los cinco continentes, fruto del trabajo que está realizando la organización del encuentro desde el programa de captación de importadores extranjeros, en estrecha colaboración con la Cámara de Comercio, IPEX, ICEX y Fundación Tierra de Viñedos, según ha informado la organización en nota de prensa.

El comprador alemán, Frank Gronau, de EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG, explica que llegará en mayo por primera vez a Ciudad Real atraído por la imagen de Fenavin en el mundo, "como principal referente del vino español". Asimismo, Zsolt Szeredi, el único importador húngaro que se dedica exclusivamente a la venta de vinos españoles, asegura que la Feria le aporta cada año "nuevas novedades para ampliar su cartera de clientes, en un espacio en el que tiene acceso a una amplia gama de referencias".

Por su parte, Oscar García Brull, director general de Viníssim en Andorra, apunta a que, sin duda, una de las principales fortalezas de Fenavin es la coordinación entre bodegas y compradores, con los programas 'Contacte con' y con el Centro de Negocios, al estilo de las principales ferias internacionales. "Los importadores y bodegueros siempre andamos con las agendas saturadas y este tipo de programas nos permiten ir al grano, dedicar el tiempo a lo que realmente importa, a lo que nos aporta valor y negocio a ambas partes aunque claro está, siempre hay que reservar algo de tiempo para poder descubrir pequeñas joyas", añade.

En la misma línea, se pronuncia el importador estadounidense Andrew Stover, de Sierna Wines USA, que sitúa a Fenavin como "un excelente escaparate de todas las regiones vinícolas de España". "Me brinda la oportunidad de encontrar productos de denominaciones más desconocidas, que elaboran vinos ecológicos y orgánicos, así como reencontrarme tras la pandemia con bodegueros a los que no he visto desde hace años", explica Stover.

Los compradores japoneses apuestan una edición más por la Feria Nacional del Vino con la asistencia de una nutrida delegación, encabezada por el señor Yuzawa, de Sukoruni-wine, o Nahomi Takizawa, de la empresa Belluna Ms, que destaca de la mayor cita con el vino español "la posibilidad de negociar con las bodegas cara a cara con más fluidez compartiendo información útil en ambas direcciones. También podemos obtener información de primera mano sobre la situación actual a la que se enfrentan las bodegas en España, como el aumento de precios de los materiales".

Desde Francia, Jean-Luc Pirié, de la empresa Vins Pour Dist, asiste a esta edición de Fenavin "para estrechar lazos con mis proveedores, descubrir nuevas bodegas y percibir las evoluciones y tendencias del sector del vino español para anticiparlas en mi circuito del mercado francés". Afirma que la fortaleza de la muestra reside en la presencia de muchos actores del mundo vitivinícola español, tanto expositores como visitantes.

El comprador polaco, Michal Stykowski, defiende, por su parte, que la organización y el espacio de la Feria Nacional del Vino permite evaluar libremente y familiarizarse con su portfolio. "La ventaja adicional es el lugar, que ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias con importadores de otros países. Los seminarios en los que siempre participo son también una idea excelente y participar en la feria brinda la ocasión para contactar con productores de todas las regiones españolas".

Punto en el que coincide con el importador vietnamita, Le Xuan Tan, de Vincorp JSC, para quien la principal fortaleza de Fenavin es la gran oferta de vino español que tiene a su alcance para actualizar las tendencias de mercado.

A la XI edición asistirán también nombres propios y de grandes grupos de la distribución como algunos de los compradores más importante en Escandinavia, Anora Group, Solera Group, Systembolaget en Suecia y Vinmonopolet en Noruega; así como el mayor grupo importador de Azerbajian: Avrora o Winarstvi Mutenice, de la República Checa; Drunk Octopus Distribution, desde Georgia, o Peter Rigel Weinimport y Rindechens Weinkintor, ambos desde Alemania. También estarán presentes importantes grupos importadores africanos como Chabel et Freres, de Senegal o Multi-distribution Ghana.

De Nigeria y Sudáfrica, acudirán cinco compradores de diferentes volúmenes de facturación, que buscan vinos con denominación de origen, de pago, kosher y biodinámicos. Muchos de los compradores que estarán este año en la Feria trabajan diferentes canales de distribución como alimentación, horeca, venta directa o club de vinos.