Impulsan una campaña de micromecenazgo para salvar la Nevera del Val en Molina de Aragón

Nevera del Val en Molina de Aragón. - HISPANIA NOSTRA

GUADALAJARA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra y la Asociación Amigos del Castillo de Molina de Aragón han lanzado una campaña de micromecenazgo para financiar la restauración de la Nevera del Val, un antiguo pozo de nieve situado en Molina de Aragón, en Guadalajara, que se encuentra en una situación "crítica" y "corre el riesgo de desaparecer de forma irreversible".

La campaña, activa hasta el 30 de mayo de 2026, tiene como objetivo mínimo recaudar 8.661 euros, una cantidad que permitirá acometer las actuaciones más urgentes para frenar el deterioro de la construcción. El objetivo óptimo asciende a 12.312 euros y permitiría completar una segunda fase destinada a mejorar el acceso y la puesta en valor del bien, según ha informado Hispania Nostra en nota de prensa.

La Nevera del Val es un pozo de nieve tradicional de piedra, ubicado junto a antiguos caminos en Molina de Aragón. Su diseño cilíndrico, con unos 3,6 metros de diámetro y 5 metros de altura, está construido en mampostería de piedra caliza y rematado por una cúpula. Durante siglos, se utilizó para almacenar nieve en invierno y transformarla en hielo, una práctica común antes de la refrigeración moderna. Aunque ya no se utiliza, se data su uso hasta mediados del siglo XX, reflejando su importancia en la vida local.

Sin embargo, el paso del tiempo ha deteriorado gravemente la estructura. El acceso se ha ido ampliando y ahora afecta a la base de la cúpula, lo que pone en riesgo la estabilidad de la nevera y su colapso total si no se actúa a tiempo.

La intervención prevista se ha estructurado en dos fases. La primera, correspondiente al objetivo mínimo de la campaña, cuenta con un presupuesto de 8.661 euros y permitirá acometer las actuaciones más urgentes para asegurar la conservación del bien. Esta fase incluye la excavación arqueológica y retirada de escombros del interior, la documentación de los restos, la consolidación de los paramentos de piedra, la reconstrucción de la puerta y de las zonas caídas, así como la instalación de una puerta de reja de forja.

La segunda fase, valorada en 3.651 euros adicionales, permitirá instalar una escalera metálica para facilitar el acceso a la base de la nevera, mejorando así su comprensión, accesibilidad y puesta en valor.

En caso de superar el objetivo óptimo, los fondos adicionales se destinarán a localizar el sistema de desagüe original mediante excavación arqueológica y a ejecutar las actuaciones necesarias para su recuperación.

Con esta iniciativa, Hispania Nostra y la Asociación Amigos del Castillo apelan a la implicación de la sociedad para evitar la pérdida de un bien único del patrimonio molinés.

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, subraya que "este proyecto demuestra, una vez más, que la implicación ciudadana es fundamental para proteger un patrimonio que forma parte de nuestra memoria colectiva. La Nevera del Val no es solo una construcción tradicional, es el testimonio de una forma de vida, de un oficio desaparecido y de la relación de las comunidades con su territorio".