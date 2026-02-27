Iñaki 'Uoho' sobre Rebrote, su nueva banda: "Hacemos música para gente que le gusta pararse a escuchar y no tiene prisa"

El miembro del grupo musical Rebrote, el músico Iñaki Antón ’Uoho’ posa para Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press
Iñaki 'Uoho' Antón, el que fuera guitarrista de Extremoduro y Platero y Tú, ha presentado la que es su nueva banda, que bajo el nombre de 'Rebrote' pretende hacer música "para gente a la que le guste pararse a escuchar música, como a nosotros" y que "no tiene prisa".
Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press junto al cantante del grupo, Jaime Moreno, con motivo del concierto que la banda --formada también por Miguel Colino, Jaime Tejedor, José Ignacio Cantera e Iñigo López-- ofrecerá el próximo 25 de abril en la Sala Óxido de Guadalajara, en una gira que les llevará también a Madrid (6 de marzo), Murcia (24 de abril), Bilbao (1 de mayo), Granada (7 de mayo), Málaga (8 de mayo), Sevilla (9 de mayo), Valencia (16 de mayo) y Barcelona (12 de junio).
Así, ante la inmediatez que reina en la música actual, el líder de 'Rebrote' ha reconocido que si trabajando en la forma en la que ellos lo hacen, "de rebote" a alguien más se le ocurre que "la música se pueda volver a hacer como música y no como un entretenimiento rápido mientras se hace otra cosa, pues genial".
Un proyecto que nace tras el impás que ha llevado a 'Uoho' a parar por problemas de salud. "He estado malo bastante tiempo y cuando empecé a espabilar un amigo común me habló de Jaime, le escuché, le contacté y empezamos a trabajar al ritmo al que pudimos".
"Nos lo estamos pasando muy bien y yo a nivel personal puedo decir que me lo estoy pasando muy bien y he disfrutado mucho", ha indicado al ser preguntado sobre si esta vuelta a la música ha hecho que le pique de nuevo el gusanillo por este mundillo tras sus problemas de salud.
Aún así, ha reconocido que le ha costado "un poco" empezar porque "no estaba bien del todo". "Cada vez estoy un poco mejor y cada vez me lo paso mejor, disfrutamos del proceso creativo, de grabar, de los ensayos y en directo creo que nos lo vamos a pasar en grande".
Un hecho sobre el que el cantante del grupo tiene la misma perspectiva: "El objetivo es pasárnoslo bien, somos colegas, hacemos lo que nos gusta y disfrutamos haciéndolo. No hay mucho más, ese es el éxito que hemos alcanzado y por eso estamos en sintonía".
Moreno afirma así que 'Rebrote' es "un renacer" de todos los músicos que conforman la banda porque han querido, de alguna manera, "plasmar conceptos nuevos con una amistad nueva". "Sí, estamos un poco volviendo a una escena y estamos cargados de canciones y por eso es un rebrote".
LA INFLUENCIA DE EXTREMODURO Y PLATERO Y TÚ
La sombra de Extremoduro y Platero y Tú es alargada y 'Uoho' reconoce que "claro" que se nota en 'Rebrote' su paso por estas dos míticas bandas del rock español. "Cada uno tenemos nuestras maneras, nuestro vocabulario, nuestro acento (...) Y se nos reconoce por teléfono ¿no?, pues también se nos reconoce tocando y haciendo música".
"Yo no puedo hacer música de otra manera, quizás sí, pero tendría que ponerme a estudiar un montón o querer hacerla de otra manera. Es nuestro sonido, es inevitable, es de cajón y si no recordara nada de lo que hemos hecho los que componemos esto antes sería extraño, sería raro", ha sostenido.
No obstante, defiende, frente a quienes se acerquen a 'Rebrote' buscando tiempos pasados, que este es un nuevo proyecto musical y que ni él ni el resto de los miembros de la banda quieren hacer "discos pasados porque ya los hemos hecho".
"Ahora estamos haciendo los discos de ahora, y este disco el año que viene será antiguo. Creo que ese es nuestro cometido como trabajadores del arte y de la música".
Algo a lo que Jaime Moreno añade que quien quiera acercarse de esa manera al este nuevo disco "que lo haga". "Si quieren recordar tiempos pasados siempre está bien pero este es un disco escrito en tiempos actuales, con puntos de vista actuales".
En este sentido, recomienda escuchar este disco tal y "como viene" porque el orden está "muy pensado" y hecho "a conciencia", a lo que 'Uoho' añade que este álbum debe ser "escuchado y no oído", bien entero o en parte y no en un móvil. "Hemos trabajado para tratar de escucharlo en un buen equipo, en un buen reproductor y con cinco minutos disponibles para escuchar música".
Lo que sí que reconoce es que tal y como está concebido el disco no podría ser con otra voz que con la de Jaime, del que ha destacado que no solo canta sino que "construye y aporta más cosas". "Tenía claro que si me embarcaba en un nuevo proyecto tenía que convencerme. Y lo que me convence es trabajar con este señor, así que tenía que ser con él y continuará teniendo que ser".
Es por ello por lo que ha sido rotundo al afirmar que este proyecto tendrá continuidad porque ya tienen más canciones, están pensando en ello y recopilando temas e ideas "desde hace bastante tiempo". "Y tanto es cierto que va a tener continuidad, que en un mes o dos estaremos trabajando en canciones nuevas".
LA EVOLUCIÓN DEL ROCK A LO LARGO DE LOS AÑOS
Sobre la forma en la que ha cambiado el mundo de la música y del rock desde el inicio de su carrera, 'Uoho' ha reconocido que la forma de trabajar "desde dentro" es la misma: "Con amor y que le convenza a uno mismo". Aunque añade que lo que sí es diferente es la forma de darla a conocer.
"Antes sabíamos lo que había que hacer. Había que editar un disco, autoeditarlo, conseguir una compañía de discos, distribuirlo en las tiendas y dar la tabarra por los bares tocando. Ahora no sabemos muy bien lo que hay que hacer. Entonces nos dejamos llevar. Hacemos la música y la ponemos en el espacio", ha resumido.
Ha reconocido, con todo, que a lo largo de su carrera ha sido "una persona muy afortunada" porque ha conseguido vivir de la música y hacerlo "bastante bien". "Durante un montón de años he ganado mucha pasta, me la he gastado en cacharros para tocar y tengo un estudio de grabación para mí solo y muchas cosas de estas".
"Hemos trabajado mucho, pero también hemos tenido suerte y la vida me ha sonreído en ese aspecto. Y no por lo de ganar mucho o poco, sino por lo de poderme dedicar a lo que realmente me gusta. Para mí eso es lo más grande que me ha pasado", ha argumentado.
Así, el consejo que le daría a alguien que se inicie ahora en la música es que la haga para sí mismo y para convencerse, sin tener miedo de hacer "algo extraño" o que a la gente no le vaya a gustar y que "haga en lo que cree porque al final eso ha de terminar funcionando", frente a lo hace mucha gente porque "ahí vas a ser un grano de arena en un montón".
En contrapartida, el cantante de la banda asume que no ha podido vivir de la música sino que vive "gracias a la música o en la música". "Es complicado que la gente preste tiempo y ganas y voluntad a una obra nueva, pero no me quita el sueño".
Finalmente, sobre la gira que se inicia el 6 de marzo en Madrid con entradas agotadas, ha dicho al que si alguien se está pensando ir a alguno de sus conciertos, "si viene no se va a arrepentir" y se va a ir "contento de haber venido". Además, ha reconocido que, al ser una banda nueva, les hace "ilusión" tocar en Madrid porque "tiene algo especial para los que hacemos rock en este país".
