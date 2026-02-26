Iñaki 'Uoho', sobre Robe: "Estábamos de morros pero éramos hermanos. Todavía me tengo que hacer a la idea"

El miembro del grupo musical Rebrote, el músico Iñaki Antón ’Uoho’ posa para Europa Press, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). Iñaki “Uoho” Antón, histórico guitarrista de Extremoduro y Platero y Tú, lanza su nuevo proyecto El Rebrote de Uoho ju - Ricardo Rubio - Europa Press

GUADALAJARA/MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iñaki 'Uoho' Antón, exguitarrista de Extremoduro y Platero y Tú, que acaba de embarcarse en su nuevo proyecto musical bajo el nombre de 'Rebrote', se ha referido a Robe Iniesta, que falleció el pasado mes de diciembre, para decir que aún se tiene que hacer a la idea. "Estábamos de morros pero éramos hermanos", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del paso de 'Rebrote' por la Sala Óxido de Guadalajara, 'Uoho' ha señalado que prefiere guardarse los sentimientos sobre el día de la muerte del cantante de Extremoduro "porque tampoco tiene mayor interés para la gente en general". "Fue un día muy extraño, muy marciano, muy irreal y todavía cuando sale la conversación, mi cerebro sigue hablando de él en presente".

También se ha pronunciado sobre 'Agila', el disco de la banda extremeña que cumplió 30 años el mismo día "del 'tejerazo' --como ha denominado 'Uoho' al intento de golpe de estado por parte del exteniente coronel Antonio Tejero en 1981-- para manifestar que en el rock español sí que se han dado fenómenos como ese en los últimos 30 años. "Entiendo que sí", ha asumido.

"Cuando nos juntamos, la salsa ligaba con tanta facilidad, que si no hubiéramos hecho ese disco hubiéramos hecho otro. Igual la ruta hubiera sido diferente pero esa unión estaba destinada a funcionar, no sé a qué nivel pero a funcionar", ha sostenido 'Uoho' sobre si Extremoduro hubiera hecho la misma carrera de no haber llegado a hacer ese álbum.