Inaugurada en Almagro la exposición 'Lope para todos', abierta hasta el 26 de julio

Foto de familia de la inauguración de la exposición sobre Lope de Vega en Almagro. - JCCM

CIUDAD REAL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro acoge desde este viernes y hasta el próximo 26 de julio la exposición 'Lope para todos. Lope de Vega y la CNTC: 40 años de sintonía', integrada en la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La inauguración de la muestra, ha contado con la asistencia de la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, que ha subrayado el valor del espacio, apuntando que los museos de la Junta han recibido más de cinco millones de visitas en la última década, más de 200.000 de ellas en Ciudad Real, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En su intervención ante los medios de comunicación, Carmen Teresa Olmedo ha puesto en valor la exposición, la cual conmemora las cuatro décadas de trayectoria de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y su estrecha vinculación con la obra de Lope de Vega. "La muestra es una oportunidad de conocer aún más la vida y obra de uno de nuestros grandes y la trayectoria de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC)", ha apostillado.

El eje central de la exposición se centra en la democratización del teatro clásico, estableciendo un paralelismo entre la capacidad de Lope de Vega para atraer a públicos de todas las clases sociales y el trabajo de la CNTC por acercar los clásicos a toda la ciudadanía durante los últimos 40 años.

La CNTC ha ampliado progresivamente sus públicos, incorporando a familias, jóvenes, estudiantes, espectadores alejados de los grandes núcleos urbanos y colectivos con mayores dificultades de acceso a la cultura, manteniendo siempre el respeto al verso como seña de identidad.

La exposición reúne piezas de gran valor artístico y documental, como figurines, bocetos escenográficos, vestuario, elementos de utilería, fotografías, material audiovisual y publicaciones editoriales que recorren la evolución de la compañía desde 1986 hasta la actualidad. Se exhiben trabajos de destacados creadores escénicos, entre ellos Adolfo Marsillach, Carlos Cytrynowski, Miguel Narros, Pedro Moreno, Lorenzo Caprile, Ana Garay, Andrea D'Odorico o Mónica Borromello, reflejando la riqueza creativa del teatro clásico español.

La exposición reivindica la vigencia de Lope de Vega, subrayando que los temas presentes en su obra -amor, justicia, poder, libertad o identidad- siguen interpelando al público contemporáneo.

Carmen Teresa Olmedo ha puesto en valor la apuesta del Gobierno regional por las artes escénicas y ha recordado que solo la programación de 'Otoño 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales, recién presentada, contará con 203 espectáculos, así como con 486 representaciones en 94 municipios.