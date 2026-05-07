Inaugurada la Feria del Libro de Guadalajara 2026 con 25 casetas y especial promoción del talento local

La Feria del Libro 2026 de Guadalajara abre sus puertas. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Concordia ha abierto este jueves sus puertas a una nueva edición de la Feria del Libro de Guadalajara, que se celebrará del 7 al 10 de mayo consolidándose como una de las grandes citas culturales de la ciudad.

La inauguración ha tenido lugar a las 11.30 horas, iniciando cuatro días dedicados a la lectura, la creación literaria y el encuentro entre autores y público, según ha informado el Ayuntamiento alcarreño por nota de prensa.

La feria cuenta este año con 25 casetas de librerías, editoriales e instituciones, dos espacios principales de actividad -la carpa central y el templete- y una programación que supera las 40 propuestas, entre presentaciones de libros, mesas redondas, talleres, actividades infantiles y espectáculos.

Uno de los ejes principales vuelve a ser el impulso al talento local, con más de 60 sesiones de firmas y 16 turnos específicos en la carpa de autores de Guadalajara.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha destacado durante la apertura que "hay una programación muy completa, muy extensa, con muchísimos eventos, con novedades como los Piano Meet-Up", animando a la ciudadanía a participar. "Invitamos a todos los guadalajareños a que vengan y disfruten", ha señalado.

Toquero ha recordado además el éxito de la pasada edición, en la que se vendieron más de 4.500 ejemplares, y ha señalado que "esperamos que el tiempo nos apoye y la ciudad disfrute; son días de ocio, entretenimiento, de compartir en familia".

Asimismo, ha subrayado que "hay muchos eventos para todos los públicos" y ha querido poner en valor el carácter colectivo de la feria: "entre todos hacemos esta feria, con instituciones, ayuntamiento y ciudadanía. Vivamos la feria y disfrutémosla".

En la apertura de la Feria ha participado, Luis Compés, editor que ya participó en la feria en 2010 como escritor, regresa 16 años después a Guadalajara con tres actividades programadas.

Compés ha recomendado especialmente la mesa redonda sobre hábitos de lectura y un taller infantil de escultura, y ha agradecido "la magnífica organización de la Feria".

Asimismo, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros: "es importantísimo para escritores y editores tener el cara a cara con los lectores, aprender qué quieren leer, reconducir el trabajo y disfrutar de sus opiniones. Son cuatro días para disfrutar".

El editor también ha subrayado el valor de la experiencia para el público más joven: "es especial ver la expresión de los niños cuando conocen al escritor y les explicas el personaje; es un momento que solo se puede dar en eventos como esta feria de Guadalajara".

PIANO MEETS-UPS Y PHOTOCALL, NOVEDADES DE ESTE AÑO

Como novedad, la feria incorpora este año la iniciativa 'Piano Meet-Ups', que permitirá a los asistentes interactuar con un piano instalado en el recinto, reforzando la idea de una cultura viva y participativa.

Además, el templete acoge el photocall 'Sombreros de la Imaginación', una instalación artística que invita a los visitantes a sumergirse en el universo creativo de la lectura.

También regresan propuestas participativas como el Ágora de la poesía, el teatro infantil o el pasacalle primaveral, junto a talleres creativos como el de Pop-Up.

La feria se celebra en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de la cultura en un entorno abierto, participativo y familiar.