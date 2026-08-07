Inaugurada la nueva biblioteca pública municipal 'Esemari Vergara Martínez' en Ontur

Foto de familia de la inauguración de la nueva biblioteca de Ontur. - JCCM

ALBACETE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio albaceteño de Ontur ha inaugurado este viernes su nuevo biblioteca pública municipal, 'Esemari Vergara Martínez', nombrada en honor a la trayectoria de la bibliotecaria de la localidad, con más de 30 años en este oficio.

El evento de inauguración oficial ha contado con la asistencia del alcalde de la localidad, Jesús López, acompañado del delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, y del presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Ruiz Santos, ha reivindicado el compromiso de las administraciones con el acceso universal a la cultura y a la lectura, subrayando que la provincia dispone de 105 bibliotecas para 87 municipios, una cifra, ha valorado, que refleja el esfuerzo realizado para garantizar este servicio tanto en las localidades de mayor tamaño como en las más pequeñas, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En este sentido, ha explicado, que aquellas pedanías que no cuentan con una biblioteca fija reciben el servicio del bibliobús provincial, "el más antiguo de Castilla-La Mancha", cuya renovación está prevista en los próximos meses gracias a una importante inversión del Ejecutivo autonómico.

"No queremos que haya ningún rincón de la provincia, ya sea un pueblo o una pedanía, que no disponga de una instalación como esta o de la visita del bibliobús", ha afirmado.

En el trascurso de la inauguración, Ruiz Santos, ha felicitado a la bibliotecaria de Ontur, Esmari Vergara Martínez, por una trayectoria profesional que ahora se ve reconocida públicamente tras poner su nombre a la biblioteca municipal, y al conjunto de bibliotecarios y bibliotecarias que desempeñan su labor en la provincia de Albacete subrayando asimismo el importante trabajo de coordinación que realiza el Jefe de Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Delegación de Educación, Javier Rosa Sánchez.

De su lado, el presidente de la Diputación ha afirmado que Además, ha subrayado que "las bibliotecas son uno de esos lugares que hacen mejores a nuestros pueblos, del mismo modo que las sociedades son mucho mejores cuanto más cultas son, cuanto más capacidad de análisis tienen y cuanto más acceso al saber tienen", defendiendo que mejorar servicios públicos es ampliar derechos y generar oportunidades en el medio rural.

"Cuando democratizamos el acceso a la cultura, también estamos democratizando las oportunidades", ha afirmado Cabañero, tal y como ha informado la Institución provincial por nota de prensa, asegurando que "el saber es la clave para ascender en el ascensor social; es lo que nos iguala, independientemente de cuánto dinero tengamos en el bolsillo o de dónde vivamos, y ahí las bibliotecas son claves".

Durante su intervención, el presidente provincial también ha felicitado al alcalde y a su equipo de Gobierno por apostar por este proyecto, y ha dejado claro que los ayuntamientos de la provincia siempre van a encontrar en la Diputación de Albacete a una aliada para avanzar en igualdad de oportunidades.

Cabañero también ha felicitado a la bibliotecaria local por el homenaje que ha supuesto dar su nombre a la Biblioteca, asegurando que "pocos homenajes tan justos como ponerle a una biblioteca el nombre de quien ha dedicado buena parte de su vida a acercar los libros y la cultura a generaciones de vecinos y vecinas".