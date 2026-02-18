Inaugurada la rehabilitación de la CM-2029 entre la intersección con la CM-2028 y la localidad de Mondéjar

El consejero de Fomento inaugura la rehabilitación de la carretera CM-2029 . - JCCM

GUADALAJARA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha inaugurado, junto con el alcalde de Mondéjar y presidente de la Diputación, José Luis Vega; y la delgada de la Junta en la provincia, Rosa María García, la rehabilitación de la carretera CM-2029 entre la intersección con la CM-2028 y la localidad de Mondéjar, que incluye el refuerzo de firme de la CM-219 entre la CM-2028 y el límite de la Comunidad de Madrid.

En este acto, al que también han asistido el director de Carreteras, David Merino, y el delegado de Fomento en Guadalajara, Javier del Molino. ha señalado que el Gobierno regional invertirá en los próximos cinco años más de 100 millones de euros en la rehabilitación de la Red Regional de Carreteras con el que se rehabilitarán más de 900 kilómetros de carreteras.

Hernando ha puesto en valor el informe del RACE que sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda Comunidad Autónoma de toda España con menos riesgo elevado en sus carreteras, "lo que supone tres veces menos que la media nacional", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que "eso solamente nos anima a seguir invirtiendo en las carreteras, como vamos a hacer, a través de un contrato de mantenimiento de firmes de más de cien millones de euros para los próximos cinco en el conjunto de la región, con el objetivo de seguir rehabilitando nuestra Red".

REHABILITACIÓN VARIAS VÍAS EN GUADALAJARA

El Gobierno de García-Page ha llevado a cabo el refuerzo de firme en la carretera CM-2029 entre la intersección con la CM-2028 y la localidad de Mondéjar, que incluye el refuerzo de firme de la CM-219 entre la CM-2028 y el límite de la Comunidad de Madrid. entre la intersección con la CM-2028 y la localidad de Mondéjar, que incluye el refuerzo de firme de la CM-219 entre la CM-2028 y el límite de la Comunidad de Madrid.

La inversión total ha ascendido a 391.000 euros, en un tramo de carretera con elevada intensidad de tráfico que se eleva a 3.397 vehículos/día con un 6,9% de pesados. La actuación tiene una longitud total de 3,9 km que incluye la rehabilitación del pavimento en la glorieta de conexión entre la CM-2028, la CM-2029 y la CM-219.

Asimismo, se ha realizado una actuación de mejora en el firme de la variante de la CM-2028 a su paso por Aranzueque con una inversión de 109.000 euros y se ha actuado en una longitud de 900 metros, incluyendo la mejora de las intersecciones de acceso a Aranzueque. Se trata de un tramo con baja intensidad de tráfico, 626 vehículos al día y un 13,3% de pesados.

TRANSPORTE SENSIBLE A LA DEMANDA GUADALAJARA

Asimismo, el consejero de Fomento ha hecho recuento de los primeros días de la puesta en funcionamiento del Transporte Sensible a la Demanda de la zona de Molina de Aragón donde "un 1% de su población ya ha utilizado este servicio en las primeras semanas de funcionamiento".

En este sentido, ha indicado que Guadalajara "será la provincia en las que todas sus zonas rurales cuenten con un servicio de Transporte a la Demanda a su disposición, de tal manera que será la primera provincia en toda Castilla-La Mancha con este servicio, lo que no quita que vayamos a desplegar este servicio en más zonas de la región", ha apostillado".